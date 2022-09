Jonas, die HSG Konstanz II hat ihr Auftaktspiel mit 34:26 bei Aufsteiger TV Knielingen gewonnen, Sie erzielten sieben Tore. War das ein Start nach Maß?

Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt und hatten uns vorgenommen, in den letzten 15, 20 Minuten das Tempo anzuziehen, weil wir wussten, dass wir in punkto Ausdauer Vorteile haben. Das hat auch ganz gut geklappt. Für viele in unserem jungen Team war es das erste Oberligaspiel, daher lief es echt gut.

Zur Person Jonas Hadlich spielt seit 2016 für die HSG Konstanz, seit der gebürtige Friedrichshafener aus der Jugend der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen auf die andere Seeseite wechselte. In der vergangenen Saison schlug die große Stunde des heute 23-Jährigen, als er bei den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga in der ersten Mannschaft eingesetzt wurde. Dabei erzielte der Rückraumspieler selbst zwei Treffer und gewann wichtige Eins-gegen-Eins-Duelle. In dieser Runde wurde Hadlich bislang ausschließlich in der Reserve in der Oberliga eingesetzt. Zum 34:26 in Knielingen steuerte der Auszubildende zum Industriekaufmann sieben Treffer bei. (fei)

Sie pendeln zwischen zwei Rollen. Mit 23 sind Sie in der zweiten Mannschaft Führungsspieler und bei den Einsätzen in der ersten das Nachwuchstalent. Was liegt Ihnen mehr?

Ich bin jetzt das vierte oder fünfte Jahr bei den Aktiven und hätte nicht gedacht, dass ich da schon der Zweitälteste hinter Pascal Mack sein würde. Pascal und ich sehen uns in der Pflicht, das Oberligateam zu leiten. Das ist sehr viel Verantwortung auf und neben dem Platz. Wenn ich dabei Fragen habe, dann helfen mir die erfahrenen Spieler aus der ersten Mannschaft. Es ist ein guter Mittelweg, bei dem sich jeder weiterentwickelt.

Sehen Sie sich mehr als Zweitliga- oder Oberligaspieler?

Momentan sehe ich mich eher in der zweiten Mannschaft. Die erste ist mit drei starken Mittelmännern gut besetzt, und in der Oberliga bekomme ich die Spielpraxis, die ich in meinem Alter brauche. Wenn sich im Zweitligateam aber einer verletzt, dann bin ich da.

Das Spiel HSG Konstanz II – TSG Söflingen (Sonntag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Nach dem geglückten Saisonauftakt in der Oberliga mit einem deutlichen Erfolg in Knielingen wartet auf die HSG Konstanz II im ersten Heimspiel wohl eine der schwersten Aufgaben der Saison. Am Sonntag wird Drittliga-Absteiger TSG Söflingen in der Schänzlehalle zu Gast sein. „Söflingen hat Qualität“, weiß der Konstanzer Trainer Vitor Baricelli. „Dennoch werden wir unsere Chance suchen.“ (joa)

Was Sie in der vergangenen Saison im Kampf um den Aufstieg bewiesen haben. Wie war das Spiel in Krefeld, als Sie vor 1500 Zuschauern früh eingewechselt wurden und dann fast 50 Minuten mit einer Gehirnerschütterung spielten?

Ich hätte nie damit gerechnet, nach fünf Minuten reinzukommen, doch dann ist Tim Bornhauser ausgefallen und ich stand auf dem Feld. Die Kulisse habe ich gar nicht so mitbekommen, in so einem Tunnel war ich, glaube ich, noch nie. Die ganze Aufregung, und dann ging es um so viel. Solche Dinge wie der Zusammenprall passieren nun mal. Ich bin leider keine zwei Meter groß und muss dahingehen, wo‘s wehtut.

Die Schnelle Mitte Sie bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere schnelle Mitte ist ein Interview, das zukünftig freitags inmitten der Handball-Vorschauen die Aktiven aus der Region zu Wort kommen lässt.

Was sind Ihre Ziele mit der OberligaMannschaft, solange Jörg Lützelberger Sie nicht wieder nach oben holt?

Wir wollen diese unfassbar lange Saison mit 34 Spielen als Team durchhalten, zumal wir nicht auf jeder Position doppelt oder dreifach besetzt sind. Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt, aber mehr geht immer! (grinst)