Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Heiningen 29:31 (10:14). – Die Anfangsphase gehörte dem TuS Steißlingen. David Martin eröffnete die Saison sehenswert mit einem Doppelschlag zum 2:0. Bis zum 8:8 nach 15 Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem vor allem die beiden Abwehrreihen noch Probleme hatten.

Anschließend verteidigte der TSV Heiningen aber deutlich robuster und stellte den TuS immer wieder vor neue Aufgaben. Die aufkommende Härte verhalf den Gästen dazu, einen ersten kleinen Vorsprung (9:12) herauszuspielen. Auch eine Auszeit des TuS Mitte der ersten Halbzeit brachte nicht die erhoffte Wende. Die Abwehr hatte mit den temporeichen TSV-Angriffen zu kämpfen, und der TuS-Angriff ließ einige Chancen liegen. So stand es zur Pause 10:14.

Nach dem 10:15 konnte sich die Steißlinger Defensive etwas stabilisieren, sodass David Martin beim 22:23 den Anschlusstreffer erzielte. Er und Maurice Wildöer waren die Steißlinger Torgarantie in der zweiten Hälfte, trotzdem kam der TuS nicht weiter als bis zum Anschlusstreffer heran. Der TSV Heiningen setzte sich auf 26:30 ab und musste nur noch einmal etwas zittern, als die Gäste sich eine doppelte Unterzahl wegen Meckerns drei Minuten vor Ende einhandelten. (es)

TuS Steißlingen: Wildöer (11), Martin (8), Rothkirch (5), F. Maier (2), Bartels (2), Sieck (1), Weber, Walter, Storz, Seeger, Schmidt, M. Maier, Klotz, Euchner, Bammel.

HSG trotzt Verletzungspech

Handball-Oberliga: TV Knielingen – HSG Konstanz II 26:34 (16:15). – Perfekter Saisonstart für die HSG Konstanz II: Die jüngste Mannschaft der Oberliga feierte beim TV Knielingen einen 34:26 (16:15)-Auswärtssieg, obwohl der Kader durch einige Verletzungen arg ausgedünnt war. So machte sich gar Trainer Benjamin Schweda mit warm und stand im Aufgebot, musste aber nicht aktiv werden und konnte sich auf das Coachen konzentrieren.

Denn während das Spiel lange ausgeglichen hin und her wogte, konnte das Konstanzer Talentteam vor allem in der letzten Viertelstunde noch einmal deutlich einen Gang zulegen. „Wir haben früh gewechselt und konnten die Kräfte gut verteilen“, freute sich Schweda. „So hat jeder seine Pausen bekommen und wir konnten im Tempo variieren. Am Ende noch mal Gas zu geben, war Teil des Matchplans.“ Mit Erfolg.

Am Wochenende wartet Absteiger Söflingen

Schließlich verlief der Start zwar meist mit einer Führung der Gelb-Blauen, doch abschütteln ließ sich Knielingen nicht. 23:22 lag Konstanz in der 45. Minute in Front. Der Aufsteiger witterte seine Chance. Dann kam der Endspurt der HSG, der zu einem Auswärtssieg mit acht Toren Differenz führte.

Schweda: „Am Ende vielleicht etwas zu hoch, aber wir haben vorne konsequent gespielt, gute Lösungen gefunden und Entscheidungen getroffen.“ Der gelungene Auftakt war, so der 28-Jährige, sehr wichtig für die junge Truppe. „Ein sehr guter, wichtiger Start für uns. Auswärts musst du erstmal mit acht Toren gewinnen.“ Das sollte Rückenwind für die schwere Aufgabe im ersten Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, gegen Drittliga-Absteiger TSG Söflingen geben. (joa)

HSG Konstanz II: Pauli, Moses (Tor); Schweda, Fehrenbach (5/1), Osann (3), Koch (3), Iberl (5), Herbel (5/2), Ulmer, Koester (5), Köble (1), Hadlich (7).