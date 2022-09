Fußball-Bezirksliga: SG Riedböhringen/Fützen – FC Hochemmingen. „Wir wollen an den Erfolg gegen Schonach anknüpfen und etwas mitnehmen, was jedoch in Riedböhringen für uns in den vergangenen Jahren nie einfach war.“

FC Pfaffenweiler – SG Riedöschingen/​Hondingen. „Die Gäste haben in der englischen Woche fleißig gepunktet und werden Selbstvertrauen haben. Den Schwung in Pfaffenweiler mitzunehmen wird schwierig. Pfaffenweiler gewinnt mit 3:0 Toren.“

DJK Villingen – FC Löffingen. „Beide Teams stehen in der Tabelle weit unten und sind unter Zugzwang. Ich rechne mit einer umkämpften Partie und tippe 1:1.“

FV Tennenbronn – FC Bräunlingen. „In Tennenbronn hat es jeder Gast schwer. Bräunlingen musste vor der Saison einige namhafte Spieler ziehen lassen. Tennenbronn siegt mit 3:1 Toren.“

SG Marbach/​Rietheim – SV Hinterzarten. „Die Gastgeber verfügen über eine starke Elf, die natürlich an der Tabellenspitze dranbleiben will. Hinterzarten ist gut gestartet, ging zuletzt jedoch ohne Punkte vom Platz. Mein Tipp: 2:0.“

TuS Bonndorf – SV Hölzlebruck. „In dem Schwarzwald-Duell erwarte ich ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Daher tippe ich 2:2.“

FV Möhringen – FC Furtwangen. „Möhringen hat eine klasse Mannschaft, die bisher keinen Punkt abgegeben hat. Ich traue der Elf zu, dass bis zum Saisonende oben dabei bleibt. Furtwangen ist nicht zu unterschätzen. Mein Tipp: 3:2.“

FC Schonach – SV Aasen. „Aasen hat erst drei Punkte geholt, Schonach schon sieben. Dennoch sehe ich Aasen einen Tick stärker und tippe 1:2.“

SG Eintracht Neukirch-Gütenbach – SV Geisingen. „Die Gastgeber müssen die hohe Niederlage bei der SG Riedöschingen verdauen. Geisingen ist einer der Titelfavoriten und wird sich keinen Ausrutscher leisten. Mein Tipp: 0:3.“