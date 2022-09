von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – FC Öhningen-Gaienhofen 1:1 (0:0). – Dominant starteten die Gäste von der Höri in die Partie und vergaben die Führung in der 15. Minuten nach einer starken Torchance. Die erste Halbzeit des Spiels gestaltete sich im weiteren Verlauf jedoch ausgeglichen. Der Kopfball von TSV-Spieler Nico Restle kurz vor der Pause verpasste knapp das Tor und war bis dahin die gefährlichste Torchance der Partie.

In der 48. Minute gingen die Gäste mit einem Volleyschuss vom Sechzehner durch Felix Wäschle in Führung. Es folgte ein temporeiches Fußballspiel mit ebenso guten Torchancen auf beiden Seiten. Den verdienten Ausgleich für den TSV Aach-Linz in der letzten Minute des Spiels erzielte Todor Stoykov nach einem Handstrafstoß zum Endspielstand von 1:1.

Tore: 0:1 (48.) Wäschle, 1:1 (92.) Staykov. – SR: Philipp Gaßner (Immendingen). – Z: 150.

