SG Reichenau/R.-Waldsiedlung – 1. FC Rielasingen-Arlen II. 4:5 (3:0).

Ein munteres Scheibenschießen gab es am vergangenen Samstag auf der Reichenau. Die Gastgeber führten nach 60 Minuten mit 4:0 – alle Treffer erzielte Aaron Sättele. Und dennoch unterlag die SGR am Ende mit 4:5. Das Siegtor für die Gäste fiel – wie soll es in so einer verrückten Partie auch anders sein – in der 90. Minute. Hier gibt es einen ausführlicheren Spielbericht.

FC Öhningen-Gaienhofen – 1. FC Rielasingen-Arlen II 5:5 (0:4)

Das Spiel zwischen dem FC Öhningen-Gaienhofen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen II am 18. September hätte wohl dramatischer nicht sein können. Bereits nach gut 50 Spielminuten sah die Oberligareserve der Rielasinger wie der sichere Sieger aus, führte schon mit 5:0. Doch mit einer famosen Aufholjagd in der letzten halben Stunde schafften die Öhninger das scheinbar Unmögliche und glichen gar zum 5:5-Enstand aus. Was die Trainer der beiden Teams zu dieser denkwürdigen Partie zu sagen hatten.

ESV Südstern Singen – SV Mühlhausen 3:5 (2:0)

Der ESV Südstern Singen führte am ersten Spieltag 3:0 gegen den SV Mühlhausen uns sah bereits wie der sichere Sieger aus. In der Schlussphase drehten die Mühlhauser allerdingsrichtig auf und holten sich mit starkem Endspurt drei nicht mehr für möglich gehaltene Punkte. Jannik Lattner, Angreifer des SV Mühlhausen und Dreifachtorschütze in diesem Duell, sprach nach der Partie in unserem Interview der Woche über die Aufholjagd seines Teams.

FC Steißlingen – SV Orsingen-Nenzingen 2:2 (1:0)

Nur einen Punkt konnte das abgeschlagene Schlusslicht der Bezirksliga, der FC Steißlingen, in den vergangenen 16 Partien sammeln – ausgerechnet im Derby gegen den SV Orsingen-Nenzingen. Doch für die Steißlinger war in dieser Partie sogar mehr drin: Im Mindlestal führte das zuvor noch punktlose Team am 6. November bereits mit 2:0. Am Ende musste sich Steißlingen aber mit einer Punkteteilung zufrieden sein. Hier finden Sie die besten Bilder des Derbys.

Spfr Owingen-Billafingen – TSV Aach-Linz 0:8

Drei Mal gab es in der ersten Saisonhälfte einen Erfolg mit acht Toren Unterschied. Neben dem dem FC Öhningen-Gaienhofen (9:1 gegen den FC Bodman-Ludwigshafen) und dem FC RW Salem (8:0 gegen den FC Steißlingen) gelang dem TSV Aach-Linz bei den SOB einen 8:0-Kantersieg. Das Team von Trainer Patrick Hagg führte am 23. Oktober zur Pause bereits mit 4:0, ließ aber auch nach dem Seitenwechsel nicht locker.. Videos zur Partie gibt es hier.

SV Deggenhausertal – SC Markdorf 3:5 (0:3)

Acht Tore in einem wilden Derby: Zur Pause hatte es bei dem Spektakel schon ein wenig nach Debakel für den SV Deggenhausertal gerochen. Aber das 0:3 stachelte die Gastgeber nur an. Mit einem sehenswerten Distanzschuss eröffnete der eingewechselte Sascha Rilli die Aufholjagd. Und dann ging es hin und her: Erst das 1:4, dann das 2:4, im Anschluss sogar das 3:4. Vielleicht noch doch noch ein Remis? In der Schlussphase warf die Heimelf noch einmal alles nach vorne, in der Nachspielzeit besorgte der Markdorfer Emirhan Demir nach einem Konter aber den Schlusspunkt zum 3:5. Hier geht es zum Spielbericht.