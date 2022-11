von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Deggenhausertal – SC Markdorf 3:5 (0:3). – Der SVD ergriff vom Anpfiff weg die Initiative und spielte immer wieder gefällig nach vorne. In der fünften Minute folgte jedoch die kalte Dusche, als Adefeyiju einen Abwehrfehler zur Markdorfer Führung nutzte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit fehlten der Heimelf, trotz optischer Vorteile, die nötigen Ideen, um die sichere Gästeabwehr in Verlegenheit zu bringen. Markdorf lauerte auf Konter und setzte immer wieder die beiden schnellen Spitzen in Szene. So fiel in der 37. Spielminute das 0:2 durch Adefeyiju, der eine erneute Abwehrschwäche kaltschnäuzig nutzte. Als Yazici kurz vor dem Pausenpfiff sogar das 0:3 gelang, drohte der Heimelf ein Debakel.

Kein Deggenhausertaler Debakel

Nach dem Wechsel wurden die Aktionen des SVD jedoch zwingender. Mit einem sehenswerten Distanzschuss eröffnete der eingewechselte Rilli die Aufholjagd. Mitten in der Drangphase liefen die Platzherren in einen Markdorfer Konter und mussten den vierten Treffer durch Kane wegstecken. Im Gegenzug war Rilli per Kopf zur Stelle und machte die Partie wieder spannend.

Rilli machte die Partie gegen Markdorf wieder spannend

In der 69. Minute hatte Adefeyiju die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem Foulstrafstoß an Mutter. In der Schlussphase warf die Heimelf noch einmal alles nach vorne und kam durch Rilli zum Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit besorgte Demir nach einem Konter den Schlusspunkt.

Tore: 0:1 (5.) Adefeyiju, 0:2 (37.) Adefeyiju, 0:3 (44.) Yazici, 1:3 (49.) Rilli, 1:4 (56.) Kane, 2:4 (57.) Rilli, 3:4 (83.) Rilli, 3:5 (94.) Demir. – SR: Renner. – Z: 180. – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Schulz (SVD).

