Die Infektionszahlen sinken, die Anzahl der bereits Geimpften steigt. Immer mehr Städte und Landkreise lockern ihre Corona-Regeln – und auch der Besuch von Frei- und Strandbädern ist bei niedrigen Inzidenzen vielerorts wieder erlaubt. Wo das Sonnen und Planschen bald wieder möglich ist und was Badegäste dabei beachten müssen, erfahren Sie in unserer Übersicht:

Kreis Konstanz

Bodenseekreis

Schwarzwald

Hochrhein

Linzgau

Hier kann bald wieder gerutscht werden, denn die Freibäder im Hegau öffnen nach und nach: Engens Schwimmmeister Thomas Abendroth beim Reinigen des Erlebnisbades. | Bild: Tesche, Sabine

Auch die Hegauer dürfen wieder planschen: Das Hilzinger Freibad ist seit dem 25. Mai wieder geöffnet. Einen negativen Corona-Test braucht, wer älter als sechs Jahre ist. Insgesamt sind 850 Badegäste gleichzeitig erlaubt. Zeitgleich öffnete das Freibad in Steißlingen und auch im Singener Aachbad ist Baden jetzt wieder möglich.

Bodenseekreis

Ab ins Freibad! Seit dem 22. Mai steht die Corona-Pandemie diesem Ansinnen in Friedrichshafen vorerst nicht mehr im Wege. Allerdings müssen pro Badegast 20 Quadratmeter Platz zur Verfügung gestellt werden. Für die Häfler Bäder, das Strandbad, das Wellenfreibad, sowie das Frei- und Seebad bedeutet das, es sind ca. zwischen 1200 und 1800 Gäste erlaubt. Erforderlich für den Besuch: Maske, Kontaktnachverfolgungsformular und Berechtigungsnachweis, der angibt, ob jemand getestet, geimpft oder genesen ist.

Auch die Freibäder in Meersburg, Frickingen-Leustetten und Heiligenberg öffnen im Juni wieder für Besucher. In Meersburg startet die Saison am 12. Juni, im Naturbad Leutstetten am 11. Juni und im Höhenfreibad Heiligenberg bereits am 10. Juni. Mit dem SÜDKURIER sprachen die Betreiber vorab über Eintrittspreise und Hygienekonzepte.

Schwarzwald

Das Triberger Freibad öffnet am Samstag, 19. Juni, seine Pforten, sollte es die Inzidenzlage zulassen. Der Ablauf im Bad ist annähernd identisch zum Vorjahr. Es gelten coronabedingte Auflagen, zusätzliches Personal musste eingestellt werden, teilte die Stadt mit. Das Freibad öffnet in einem Zweischicht-Betrieb, der pro Schicht maximal 350 Badegäste vorsieht. Auch hier gelten die Einlassregeln nur mit Maske, ausgefülltem Kontaktdatenblatt oder Luca-App und getestet, geimpft oder genesen.

„Stand jetzt werden wir am 2. Juni das Kneippbad öffnen“, sagte Bäder-VS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter Ende Mai über das Kneippbad in Villingen. Und das bei jedem Wetter. Alles fertig für den Saisonstart war bereits am 12. Mai. „Wir warten sehnsüchtig auf die Öffnung“, so der Geschäftsführer der BVS weiter. Das Bad-Team freue sich darauf, Eltern, Kindern, aber auch den Frühschwimmern endlich wieder etwas bieten zu können. Das Konzept orientiert sich weitestgehend am Vorjahr.

Das Kneippbad in Villingen, kurz vor seiner Eröffnung 2021. | Bild: Matthias Jundt

Hochrhein

Das Freibad Tiengen öffnet an diesem Freitag, 4. Juni, als einziges Bad der Stadt in dieser Saison seine Türen. Für den ersten Tag bieten die Stadtwerke Waldshut-Tiengen als Betreiber der Freizeiteinrichtung ihren Gästen wieder ganztags freien Eintritt an. Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Badegäste tummeln sich im August 2020 im Nichtschwimmerbecken des Freibads Tiengen. Die diesjährige Badesaison beginnt am Freitag, 4. Juni. Maximal 670 Gäste dürfen sich zeitgleich in der Freizeiteinrichtung aufhalten. (Archivbild) | Bild: Schlichter, Juliane

Linzgau

Das Seefreibad in Illmensee öffnete bereits am Sonntag, den 30. Mai für Getestete, Geimpfte und Genesene. Aufgrund eines Defizits im Badebetrieb erhöht die Gemeinde die Eintrittspreise. In den kommenden Jahren sind Investitionen geplant.

Die Inzidenzen im Kreis Sigmaringen sinken kontinuierlich. Deshalb sind jetzt auch das Waldfreibad und das Strandbad im Seepark Linzgau geöffnet.

Bleibt die Inzidenz im Kreis Sigmaringen unter 100, steht dem Badespaß im Waldfreibad und im Strandbad im Seepark nichts im Wege. | Bild: Johanson, Kirsten

Wie ist die Lage in Ihrer Gemeinde? Ist ein Strand- oder Freibad bereits wieder für Besucher geöffnet, das in unserer Übersicht noch fehlt? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an online-redaktion@suedkurier.de – der Artikel wird laufend aktualisiert.