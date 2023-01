Wer bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) antritt, will nur eins: Mit dem Gesang überzeugen und berühmt werden. Nicht immer geht dieser Plan auf: Die Einen punkten mehr, die Anderen weniger. Manche kommen bis in die Liveshows, andere schaffen es nicht einmal in den Recall.

Inzwischen ist die 20. Staffel der bekannten Castingshow beim Fernsehsender RTL angelaufen und geht in die letzte Runde. Über die Jahre haben immer wieder Menschen aus der Region ihr Glück bei DSDS versucht. Auch in der finalen Staffel sind zwei Gesangstalente vom Hochrhein und dem Hegau mit dabei. In der Geschichte von DSDS haben einige Gesangstalente aus der Region teilgenommen.

Sänger vom Hochrhein

Tarkan Simsek aus Jestetten zeigte gleich beim Auftakt der aktuellen Staffel sein Können. Oder besser: Sein Nicht-Können. Für das DSDS-Casting hat er die Lieder „Şımarık“ von Tarkan, „Rolling In The Deep“ von Adele und „Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews vorbereitet. Er stimmte alle drei Lieder an – und bekam ein vernichtendes Urteil des Pop-Titans Dieter Bohlen: „Du kannst einfach nicht singen. Die Stimme klingt wie eine Katze.“

Die Jury Das Highlight in diesem Jahr dürfte das Comeback des Pop-Titanen Dieter Bohlen sein. Zusammen mit dem DSDS-Gewinner von 2011 Pietro Lombardi, Pop-Sängerin Leony und Rapperin Katja Krasavice in der Jury bewertet er die Kandidaten und entscheidet darüber, wer weiterkommt.

Mirco Kima aus Wehr war in der 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ein Kandidat, der es in den Recall schaffte. Kima überzeugte mit dem Lied „Oft gefragt“ von der deutschen Pop-Rockband AnnenMayKantereit. Den Sprung in den Auslands-Recall schaffte der junge Musiker dann aber nicht.

2017 schaffte es die Waldshuterin Monique Simon in den Liveshows bis ins Viertelfinale. Philip Braun aus Lauchringen ging 2019 einen anderen Weg und hatte hinter den Kulissen Erfolg: Aus seiner Feder stammt das Lied ‚The River‘ für den Gewinner der 16. Staffel von DSDS, Davin Herbrüggen.

Philipp Braun aus Lauchringen hat das Siegerlied in der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ geschrieben. | Bild: privat

Gesangstalente aus dem Hegau

Die 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ lockte 2017 den Radolfzeller Ersan Kurtisov ins Casting, der es bis in den Auslands-Recall schaffte, 2018 nahm Ebru Özbekir aus Tengen an der Fernsehsendung von RTL teil. Der Singener Benjamin Ondera schaffte es 2016 sogar bis auf Platz 19 und konnte mit seinem Auftritt selbst den als kritisch bekannten Dieter Bohlen überzeugen.

Wollte in der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ seinen Traum vom Berufssänger verwirklichen: Ersan Kurtisov aus Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald (Archiv)

Sascha Wilhelm aus Aach will es indes noch einmal wissen: Bereits 2020 stand er vor der DSDS-Jury, kam unter die Top 120. Seine Auftritte damals wurden nicht gesendet. In der 20. Staffel der Castingshow von und mit Dieter Bohlen ist das jedoch anders: Sein Auftritt wird am Mittwoch, 18. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Der Kandidat aus dem Hegau wird ‚Rebel Yell‚ von Billy Idol singen.

Der Singener Benjamin Ondera kam 2016 beim Auslands-Recall von DSDS unter die Top 20. | Bild: Tesche, Sabine (Archiv)

Doch schon die erste Teilnahme bei DSDS brachte dem Musiker Glück. Danach entstanden zeitnah erste Singles und er war mit Rapper Chakuza zu hören. Im Gedächtnis geblieben ist der Auftritt des Konstanzer Profi-Wrestlers mit der hohen Stimme, Sid Devid Deihim. Er wollte 2017 nach seinem Auftritt den Pop-Titan Dieter Bohlen umnieten.

Sascha Wilhelm aus Aach will in der letzten DSDS-Staffel noch einmal sein Gesangstalent beweisen. | Bild: Arndt, Isabelle (Archiv)

Joey Heindle, der 2021 seine Ausbildung zum Rettungssanitäter in Radolfzell abgeschlossen hat, nahm 2012 bei der Castingshow von Dieter Bohlen teil und spaltete mit seinem schiefen Gesang zwar die Jury, avancierte Dank seiner dussligen Art jedoch schnell zum Publikumsliebling: Er schaffte es bis in die Liveshows und schied als Fünftplatzierter aus der Sendung.

Dschungelkönig und Sänger Joey Heindle hat 2021 beim Deutschen Roten Kreuz in Radolfzell seine Ausbildung zum Rettungssanitäter bestanden. | Bild: Nico Talenta (Archiv)

Nach seinem Ausscheiden bei DSDS machte Joey Heindle weiter Musik. 2013 wurde er Dschungelkönig bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und nahm seither an vielen weiteren Sendungen von RTL teil.

Teilnehmer aus dem Schwarzwald

Für die Donaueschingerin Hannah Schedler und Jan Friese aus Hüfingen wurde 2022 ein Traum wahr: Sie konnten die Jury von sich überzeugen und schafften es in den Recall unter den 100 besten Sängern der 19. Staffel. Danach war der Traum aber vorbei.

Hannah Schedler und Jan Friese schafften es 2022 bei DSDS in den Recall. | Bild: Hannah Schedler

Die Brüder Alexander und Patrick Gambin aus Villingen versuchten 2016 vor der Jury in Köln ihr Glück. 2017 sang Sulemon Marsula aus Balgheim im Kreis Tuttlingen bei „Deutschland sucht den Superstar“ den Titel „Nur noch kurz die Welt retten“ von Tim Bendzko und überzeugte damit Dieter Bohlen und die anderen Jurymitglieder. Die DSDS-Castings für die Staffel fanden unter anderem in Villingen statt.

Talent aus dem Bodenseekreis kommt in die Liveshows

Tizian Hugo aus Friedrichshafen versuchte 2022 sein Glück und schaffte es bis in den Auslands-Recall unter die besten 25 Kandidaten. In der zweiten Staffel der Castingshow nahm ebenfalls ein aus Friedrichshafen stammender Musiker teil: Philippe Bühler schaffte es 2003 bis in die Liveshows, verpasste den Superstar-Titel nur knapp und wurde dritter.

Für ihn war die Teilnahme bei der Fernsehsendung von RTL ein Türöffner in die Musikwelt, denn er schrieb jahrelang Lieder für Künstler wie Bushido, Kay One und Pietro Lombardi. Ab 2015 kehrte er als Vocal Coach bei „Deutschland sucht den Superstar“ zurück und unterstützte die Kandidaten dabei, ihren Gesang zu perfektionieren.

Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf wird 2009 Superstar

In der sechsten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ schaffte der Pfullendorfer Daniel Schumacher 2009 schließlich das Unmögliche: Er wurde Superstar. Noch heute ist der Sänger im Musikgeschäft aktiv.