Aach vor 7 Stunden

Mitfiebern mit unserem Superstar: Schafft es Sascha Wilhelm aus Aach bei DSDS in den Auslandsrecall?

Nach seinem Einzug in den Recall bei der Castingshow will Sascha Wilhelm es in die nächste Runde schaffen. Am Samstag, 18. Februar, wird es ernst – doch er selbst wird sich das Ergebnis erstmal nicht ansehen können.