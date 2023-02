Sandra Gninofoun-Lang aus Stockach singt in der Jubiläumsstaffel der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ den Hit „Djadja“ des französisch-malischen Superstars Aya Nakmura.

Aus Togo kam sie an den Bodensee, nun singt sie landesweit auf den Fernseh-Bildschirmen: Sandra Gninofoun-Lang wohnt in Stockach und präsentiert am Samstagabend bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) den Hit