Am Samstagabend läuft bei RTL das Finale der Show „Deutschland sucht den Superstar“, und einer der Finalisten singt einen Song von Philip Braun. Der 27 Jahre alte Singer/Songwriter kommt ursprünglich aus Lauchringen und lebt und arbeitet heute in Stuttgart.

Davin Herbrüggen singt „The River“. In dem Song geht es um den Fluss des Lebens und wie dieser sich verändert, wenn man plötzlich einen geliebten Menschen verliert. „Anlass, den Song zu schreiben, war meine Freundin, die den Verlust eines geliebten Menschen verarbeiten musste“, so Philip Braun am Freitag. Sein Song sollte ihr Halt geben und ihr bewusst machen, dass es in Ordnung ist, zu weinen und dass das Leben trotzdem weiter fließt und dieser Mensch für immer in einem weiterleben wird. „Bei der ersten Staffel DSDS saß ich selbst noch in Lauchringen als Zuschauer vorm Fernseher. Dass ich selbst einmal einen Finalsong für einen der Teilnehmer schreiben würde, hätte ich vor 16 Jahren nicht gedacht.“

Braun-Song auf Album von Rapper Cro

Wohin ihn sein Weg nach dem Abitur 2011 am Klettgau-Gymnasium Tiengen führen würde, stand schon lange fest: Zu Schulzeiten gründete er seine erste Band „Saturday’s Tinnitus“ und schrieb von da an alle seine Melodien und Texte selbst. Nach dem Abitur absolvierte er ein Popgesangsstudium an der Musikhochschule Stuttgart. Mit dem Lied “2kx“ von Cro gelang ihm 2017 seine erste große Veröffentlichung auf dem Album des Rappers, das 20 Wochen auf Platz eins der deutschen Albumcharts stand.

Trotzdem arbeitet er auch gerne im Hintergrund für andere Künstler. „Mit meinen Songs möchte ich eine positive Message in die Welt tragen“, sagt er. Dabei gehe es ihm aber nicht darum, selbst im Rampenlicht zu stehen, auch wenn er das Zeug dazu hätte. Vielmehr möchte er etwas Schönes weitergeben.

„The River“, der Song von Philip Braun, gesungen von Davin Herbrüggen, ist seit Freitag in allen Portalen zum Streamen und Downloaden verfügbar. Das Finale von DSDS läuft am Samstag, 27. April, ab 20.15 Uhr bei RTL.