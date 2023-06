Fußball: Wie nach jeder Saison verabschieden sich einige Trainer von ihren Vereinen. Einige pausieren, andere nehmen neue Herausforderungen an. Der SÜDKURIER gibt einen Überblick über neue Konstellationen und offene Positionen von der Oberliga bis zur Kreisliga A.

Oberliga

Beim FC 08 Villingen ist offen, mit welchem Trainer der Verein in die kommende Saison geht. Bis zum südbadischen Pokalfinale sitzt Reiner Scheu auf der Trainerbank.

Verbandsliga

Daniel Miletic bleibt Trainer des FC 08 Villingen U21.

Landesliga

Verlängert hat bislang Benjamin Gallmann (DJK Donaueschingen).

Veränderung: Beim FC Neustadt wechselt Florian Heitzmann zur U16 des SC Freiburg. Sascha Waldvogel, der zuletzt mit Heitzmann ein Trainer-Duo bildete, wird neuer Cheftrainer.

Offen ist, ob Marius Nitsch (FC Gutmadingen) und Patrick Fossé/Erik Raab beim FC Königsfeld weitermachen, wobei beim Königsfelder Duo die Tendenz klar in Richtung Verlängerung geht. Beim FC Bad Dürrheim ist offen, wer Interimstrainer Franco de Rosa beerbt.

Bezirksliga

Verlängert haben Björn Schlageter (FC Pfaffenweiler), Claudio Andreotti (TuS Bonndorf), Fabian Niederprüm (FC Löffingen), Christoph Raithel, Florian Kaltenbach und Timo Wagner (FC Furtwangen), Tobias Urban (SV Hölzlebruck), Dennis Dickscheid und Jannik Reiner (FC Schonach), Uli Bärmann (SGE Neukirch-Gütenbach), Jackson Agbonkhese (SV Aasen), Mario Bibic (DJK Villingen), Kay Ruf (SV Hinterzarten), Stefan Pröhl (SV Geisingen), Michael Schnee (SG Marbach/Rietheim).

Veränderungen gibt es beim FC Bräunlingen. Hier übernimmt Markus Knackmuß für Franz-Xaver Rech. Bei der SG Riedböhringen/Fützen beerbt Nurhan Ardiclik ein aktuelles Interims-Quartett, und bei der SG Riedöschingen/Hondingen übernimmt Carmine Italiano für Jürgen Frank. Beim FV Möhringen wird Sheriff Bah (zuletzt Tuttlingen) Nachfolger von Heinz Jäger.

Offen ist, ob Mario Buccelli Spielertrainer beim FC Hochemmingen bleibt, oder ob es eine andere Lösung gibt. Bei Sebastian von Au (FV Tennenbronn) ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Kreisliga A 1

Verlängert haben Roman Neumann (SG Dauchingen/Weilersbach), Adem Sari (VfB Villingen), Kevin Figl und Roland Domm (beide SV Niedereschach), Marco Hey (SV Obereschach), Alexander German, Luco Crudo, Manuel Passarella (alle FV/DJK St. Georgen), Sime Fantov (NK Hajduk VS) und Mario Ketterer (FC Schönwald). Marvin Zimmermann (FC Brigachtal) arbeitet künftig mit Daniel Wehrle. Patrick Hass (SG Mönchweiler/Peterzell) bildet ein Trainer-Team mit David Kreischer, Gordian Hoferer und Torwart-Trainer Christian Pohl. Ralf Hellmer, der bislang mit Haas das Trainer-Duo bildete, gibt das Amt ab.

Veränderungen gibt es bei der SG Fischbach/Weiler. Für Carmine Italiano übernimmt Stefan Ringgenburger. Beim FC Kappel waren bisher Kevin Kitiratschky/Fabian Dittmer verantwortlich. In der neuen Saison wird Christoph Hayn neuer Cheftrainer, Kevin Kitiratschky wird in unterstützen. Franz Ratz gibt sein Amt bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach ab und will eine Pause einlegen. Die Nachfolgeregelung ist noch offen. Bei der SG Buchenberg/Neuhausen endet die Arbeit des Duos Dino Stogiannidis/Roman Rudenko. Stogiannidis hört auf, Rudenko macht weiter.

Offen ist, in welcher Konstellation der FC Tannheim in die neue Saison geht. Aktuell betreuen Florian Kreuz, Christian Scheu und Yannick Chamaillard die Elf. Gerüchte, dass Enrique Blanco zurückkehrt, bestätigt Blanco nicht.

Kreisliga A 2

Verlängert haben Uwe Müller (SV/TuS Immendingen), Markus Ettwein (SV Mundelfingen), Fabian Kanefeyer (SG Lenzkirch/Saig), Frank Berrer (TuS Blumberg), Max Rosentreter (DJK Donaueschingen II), Daniel Gemeinder (SV Eisenbach), Berkay Cakici (SG Kirchen-Hausen), Johannes Wilde (SG Friedenweiler/Rötenbach) und Nils Boll (SV Grafenhausen).

Veränderungen gibt es bei der SG Unadingen/Dittishausen. Thomas Wolf hört auf, die Nachfolge ist noch offen. Patrick Fleig hört beim SSC Donaueschingen auf. Auch hier gibt es noch keinen offiziellen Nachfolger.

Offen ist, wie die Trainer-Konstellation bei der neuen Spielgemeinschaft aus Oberbaldingen und Öfingen aussieht. Oberbaldingens Trainer Axel Schweizer bleibt in der Mannschaft. Offen ist zudem, wer die SG Schluchsee/Feldberg künftig trainieren wird.