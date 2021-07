von Holger Rohde

Fußball-Verbandspokal Qualifikation: FC Königsfeld – DJK Donaueschingen (Samstag, 16 Uhr). Auf dem Papier heißt es Außenseiter gegen Favorit – das Duell des Bezirksligisten gegen den Verbandsligisten verspricht auf dem Platz jedoch einiges an Spannung.

Die Vorbereitungsspiele zeigten deutlich, dass die Königsfelder erneut zu den Bezirksliga-Titelaspiranten zählen. In den beiden Corona-bedingt abgebrochenen Spielzeiten stand die Elf auf Platz zwei und eins. FCK-Trainer Patrick Fossé geht optimistisch in die Partie: „Im Pokal zählt nur das Weiterkommen. Es sind zwar zwei Klassen Unterschied, doch wir wollen die DJK ärgern und ihr Leben so schwer wie möglich machen. Da wir zuhause spielen, wollen wir uns nicht einigeln, allerdings werden wir den Donaueschingern nicht ins offene Messer laufen“, so Fossé, der den Verbandspokal als Spieler 1996 mit dem FV Donaueschingen gewann.

Der Coach stellt klar: „Um eine Überraschung zu schaffen, müssen wir unsere derzeit bestmögliche Leistung abliefern. Die Mannschaft hat gut trainiert.“ Dies untermauerten die Königsfelder in den Testspielen gegen die Landesligisten SV Zimmern (5:2), FC Schonach (3:0) und FC Furtwangen (2:2) eindrucksvoll. Neuzugang Sven Schwarzwälder (FC Weiler) überzeugte bisher. „Er war sofort integriert, ist sehr engagiert und bereitet uns viel Freude“, so Fossé.

Donaueschingens Trainer Tim Heine wird nicht in Königsfeld sein. Er befindet sich im Urlaub. Der neue Spieler-Co-Trainer Jonas Schwer, der vor einigen Wochen in Steinbach erfolgreich seinen Trainerschein absolviert hat, übernimmt die Coaching-Verantwortung. In den Tests gegen den Bezirksligisten Türk. SV Singen (2:2), die Landesligisten SC Tuttlingen (3:3) sowie SV Zimmern (3:0) und beim Regio-Cup gegen Tuttlingen (0:0) sowie SC Pfullendorf (4:0) gab es reichlich Spielpraxis „mit guten Leistungen und guten Ergebnissen“, so Schwer.

Der Defensivspieler erwartet in Königsfeld „einen starken Bezirksligisten“. Schwer: „Ich habe die Mannschaft im Test gegen Zimmern angesehen. Wir kennen ihre Stärken, werden uns gezielt vorbereiten und nicht unterschätzen.“ Schwer ist nach seiner schweren Schulterverletzung im Herbst 2020 wieder voll genesen und wird topfit auf dem Platz stehen. Bei zwei, drei weiteren Akteuren im DJK-Kader dagegen gibt es bezüglich eines Einsatzes ein kleines Fragezeichen.