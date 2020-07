Fußball-Bezirksliga: – Die aus dem FC Wehr und der Spvgg. Brennet-Öflingen gegründete SG FC Wehr-Brennet, die durch den Meistertitel des FC Wehr in der Kreisliga A-West in der neuen Saison in der Bezirksliga spielen wird, hat zwei weitere Spieler verpflichtet.

So wechselt Torwart Pascal Lindenmann (24) vom Bezirksligisten TuS Efringen-Kirchen zur SG FC Wehr-Brennet. Zuvor hatte Lindenmann in der Jugend des SV Weil gespielt.

Der zweite Neue in der Mannschaft der beiden Trainer Urs Keser und Sascha Dreher ist Lukas Kessler (19). Er wechselte als C-Junior aus dem Wehrer Nachwuchs zum FV Lörrach-Brombach, wo er für sechs Jahre in Verbands- und Oberliga spielte. Später war er sogar Kapitän des B-Junioren-Teams in der Oberliga. Vergangene Saison pausierte er. Nun will er in seiner alten Heimat wieder eingreifen.

Bereits fest stand, dass Ersin Durmaz, der auch einmal beim SV 08 Laufenburg zwischen den Pfosten stand, neu in den Kader rückt. Außerdem kehren Ersin Demircan (zuletzt SV BW Murg) und Giuseppe Riina (Spvgg. Wehr) zurück an ihre alte Wirkungsstätte.