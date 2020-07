Fußball: – Der Bezirksfußballausschuss hat unter dem Vorsitz von Uwe Sütterlin (Eimeldingen) in Absprache mit den Vereinen die Einteilung der Staffeln vorgelegt. Da es keine Absteiger am Ende der Corona-Saison 2019/20 gab, ist die Zahl der Mannschaften in den Ligen leicht gestiegen. Allerdings hält sich der „Ansturm“ von unten in Grenzen, so dass es effektiv einen Bezirksligisten, einen A-Kreisligisten und zwei B-Kreisligisten mehr gibt. Leicht reformiert wurden die Staffeln der Kreisliga C, deren 74 Mannschaften (2019/20: 73) nunmehr in sechs statt sieben Gruppen spielt.

Den größten Aktivspielbetrieb weist nach dem Zusammenschluss die SG FC Wehr-Brennet auf, die in allen Spielklassen mit insgesamt vier Mannschaften vertreten ist. Je drei Mannschaften stellen elf Vereine. Das sind der FC 08 Bad Säckingen, der TuS Binzen, der TuS Efringen-Kirchen, der SC Haagen, der SV Herten, der FC Huttingen, der SV Blau-Weiß Murg, die SG Niederhof/Binzgen, der FSV Rheinfelden, der SV Weil und der FC Wittlingen.

Der Saisonstart im Bezirk Hochrhein ist für den 22./23. August vorgesehen, wenn Bezirksliga, Kreisliga A sowie die Kreisligen B-1 und B-3 loslegen. Eine Woche später, am 29./30. August, beginnt die Saison für die Kreisliga B-2, B-4, sowie C-3 und C-4. Die restlichen vier Staffeln der Kreisliga C beginnen laut Rahmenterminkalender am 5./6. September. Eine weitere Woche danach geht‘s im regionalen Frauenfußball los. Landes- und Verbandsliga der Frauen beginnen erst am 20. September.

Bezirksliga (17 Teams): SV Buch, TuS Efringen-Kirchen, FC Erzingen, Bosporus FC Friedlingen, SV Herten, FC Hochrhein, SV Jestetten, FV Lörrach-Brombach II, SG Mettingen/Krenkingen (N), FC Schlüchttal, FC Schönau, FC Tiengen 08, VfB Waldshut, FC Wallbach, SG FC Wehr-Brennet (N), FC RW Weilheim, FC Zell.

Kreisliga A, West (17): FV Degerfelden, TuS Binzen, SV Eichsel, FC Hauingen, FC Hausen, FC Huttingen, TuS Kleines Wiesental, SV Liel/Niedereggenen, TuS Lörrach-Stetten, FSV Rheinfelden II (N), SF Schliengen, SV Schopfheim, FC Steinen-Höllstein, SG FC Wehr-Brennet II, SV Todtnau, SV Weil II, FC Wittlingen II (N).

Kreisliga A, Ost (16): SV Albbruck, FC 08 Bad Säckingen, FC Geißlingen, FC Grießen, VfR Horheim-Schwerzen, SC Lauchringen, C.S.I. JR Laufenburg, SV 08 Laufenburg II, SV Blau-Weiß Murg, SV Nöggenschwiel, SV Obersäckingen (N), SV Rheintal, SV Stühlingen, SV Waldhaus (N), FC Weizen, Spvgg. Wutöschingen.

Kreisliga B-1 (15): TuS Efringen-Kirchen II, VfR Bad Bellingen II, Spvgg. Bamlach-Rheinweiler (N), FV Haltingen, SV Inzlingen, SV Istein, FC Kandern, TuS Lörrach-Stetten II, SG Malsburg/Marzell, TuS Maulburg, FC Steinen-Höllstein II, FV Tumringen (N), SV Weil III, T.J.Z. Weil, SV Wollbach.

Kreisliga B-2 (14): FV Fahrnau, SG Grenzach-Wyhlen, SV Hasel, SV Herten II, SV Karsau, SV Nollingen, T.I.G. Rheinfelden (N), FC Schönau II, SV Schwörstadt, SV Todtmoos, Spvgg. Utzenfeld, FC Wallbach II, SG FC Wehr-Brennet III, Spvgg. Wehr.

Kreisliga B-3 (15): SV Albbruck II, Spvgg. Andelsbach, FC 08 Bad Säckingen II (N), FC Bergalingen, SV Buch II, FC Dachsberg, SV Dogern, SV Eschbach, SV Görwihl (N), SG Höchenschwand/Häusern, SV Blau-Weiß Murg II, SG Niederhof/Binzgen, SV Unteralpfen, VfB Waldshut II (N), Eintracht Wihl.

Kreisliga B-4 (14): SG Bettmaringen/Mauchen, SV Berau, FC Dettighofen, SV Dillendorf, SV Eggingen, FC Erzingen II, SV Gurtweil, FC Hochrhein II (N), SV Jestetten II, AGS Lauchringen, SC Lauchringen II, SG Lottstetten/Altenburg, FC Tiengen 08 II, FC RW Weilheim II.

Kreisliga C-1 (12): Spvgg. Bamlach-Rheinweiler II, TuS Binzen II, TuS Efringen-Kirchen III, SC Haagen II, FC Huttingen II, SV Istein II, Bosporus FC Friedlingen II, FC Kandern II, SC Kleinkems, SG Malsburg/Marzell II, Spvgg. Märkt/Eimeldingen, SF Schlingen II.

Kreisliga C-2 (12): TuS Binzen III, SG Grenzach-Wyhlen II, SC Haagen, FV Haltingen II, FC Hauingen II, FC Huttingen III, SV Liel/Niedereggenen II, TuS Maulburg II, FSV Rheinfelden III, FV Tumringen II, FC Wittlingen III, SV Wollbach II.

Kreisliga C-3 (13): FV Degerfelden II, SV Eichsel II, FV Fahrnau II, SC Haagen III, SV Häg-Ehrsberg, FC Hausen II, SV Herten III, SV Karsau II, TuS Kl. Wiesental II, SC Minseln, SV Schopfheim II, SV Todtnau II, FC Zell II.

Kreisliga C-4 (13): Spvgg. Andelsbach II, DTFV Bad Säckingen, FC 08 Bad Säckingen III, FC Bergalingen II, FC Dachsberg II, SG Görwihl/Eintracht Wihl II, SV Luttingen, SG Niederhof/Binzgen II, SV Obersäckingen II, SV Schwörstadt II, ESV Waldshut, SG FC Wehr-Brennet IV, Spvgg. Wehr II.

Kreisliga C-5 (12): SV Dogern II, SV Eschbach II, SG Höchenschwand/Häusern II, VfR Horheim-Schwerzen II, SV Blau-Weiß Murg III, SG Niederhof/Binzgen III, SV Nöggenschwiel II, SV Rheintal II, FC Schlüchttal II, SV Unteralpfen II, SV Waldhaus II, ESV Waldshut II.

Kreisliga C-6 (12): SV Berau II, SG Bettmaringen/Mauchen II, FC Dettighofen II, SV Dillendorf II, SV Eggingen II, FC Geißlingen II, FC Grießen II, SG Lottstetten/Altenburg II, SG Mettingen/Krenkingen II, SV Stühlingen II, FC Weizen II, Spvgg. Wutöschingen II.

Frauenfußball

Bezirksliga, West: TuS Binzen, FC Hauingen, SG Hausen/Schönau II, TuS Kl. Wiesental, SG Liel/Huttingen, SF Schliengen, SV Todtnau, FC Wittlingen II.

Bezirksliga, Ost: FC 08 Bad Säckingen, SV Berau, SV Dogern, SV Hänner, FC Hochrhein II, SG Steina-Schlüchttal, SV Waldhaus, SG ESV Waldshut/Eschbach, FC Weizen.

Kleinfeldstaffel: FC Bergalingen, FC Dachsberg, SG Dettighofen/Lottstetten, Bosporus FC Friedlingen, FC Geißlingen, SG Görwihl/Eintracht Wihl II, VfR Horheim-Schwerzen, SG Steina-Schlüchttal II, SV Waldhaus II.