Fußball: - Mit dem überregionalen Fußball starten die Ligen im Bezirk Hochrhein am 22./23. August in die Saison 2020/21 – vorausgesetzt die Corona-Situation verschärft sich nicht. Staffelleiter Wolfgang Spitz (Stühlingen) bestätigt den Termin für Bezirksliga und Kreisliga A. Der Bezirksfußballausschuss (BFA) hat den Rahmenterminkalender veröffentlicht.

Eine Woche später, am 29./30. August, geht‘s für die Kreisliga B los. Die Kreisliga C beginnt laut Rahmenterminkalender am 5./6. September. Eine weitere Woche danach geht‘s im regionalen Frauenfußball los. Landes- und Verbandsliga beginnen am 20. September.

In die – verkürzte – Winterpause geht es spätestens am 12./13. Dezember, an dem der 17. Spieltag der Bezirksliga angesetzt ist. Bereits am 20:/21. Februar wird der Spielbetrieb fortgesetzt. Die Kreisligisten steigen erst am 13./14. März wieder ein. Letzter Spieltag für alle Klassen ist der 12./13. Juni. Danach finden die Relegationsspiele statt. Die Fußballerinnen im Bezirk werden schon eine Woche eher fertig sein.

Der Rothaus-Bezirkspokal beginnt am 1./2. August mit der Qualifikationsrunde, die Achtelfinals sollen am 29. September (Dienstag) und 1. Oktober (Donnerstag) gespielt werden. Weiter geht‘s im neuen Jahr mit dem Viertelfinale am 13./14. März. Das Halbfinale ist auf Ostermontag (5. April) angesetzt. Die Endspiele werden am Himmelfahrtstag (13. Mai) ausgetragen.

Für alle Ligen und Pokalspiele gilt unisono, dass die Vereine die einschlägigen Hygiene- und Zugangsmaßnahmen erfüllen müssen.