Handball, Südbadenliga, TuS Steißlingen – HSG Konstanz 34:34 (18:19). – Der TuS Steißlingen und die HSG Konstanz II zeigten sich im Derby motiviert und ließen sich von den zahlreichen Fans in der vollen Mindlestalhalle und ihrer Unterstützung anstecken. Der TuS war von Beginn an etwas präsenter und konnte sich bis zur 12. Minute mit einem Treffer von Lennart Sieck auf 9:5 absetzen.

Doch die jungen Gäste ließen sich nicht abschütteln und holten den Vorsprung wieder auf. Das Tempo wurde stets hochgehalten, so fiel Treffer um Treffer, und es ging mit einem Spielstand von 18:19 in die Pause.

Im zweiten Durchgang ging das Kräftemessen weiter, und kein Team machte einen Schritt zurück. Die Konstanzer konnten immer wieder einen Vorsprung erzielen, Steißlingen hielt jedoch Anschluss und stellte die Gäste stets vor Herausforderungen. In der 54. Minute war es dann Niklas Ruß, der mit einem Siebenmeter den Ausgleich zum 31:31 erzielte.

Ein weiterer Treffer von ihm aus dem Feld brachte die Steißlinger zwei Minuten vor Schluss in Führung. Der Konstanzer Top-Torschütze des Abends Niklas Schmid hatte dem jedoch etwas entgegenzusetzen und erzielte kurz darauf mit seinem elften Treffer den Ausgleich.

Beide Mannschaften waren vor Ablauf der Zeit nochmals in Ballbesitz, konnten dabei jedoch kein Tor erzielen. Somit trennen sich die Rivalen nach einem sehr spannenden, hochklassigen und temporeichen Handballspiel mit 34:34.

Für den TuS bedeutet das mit 5:1 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die nächsten beiden Punkte sollen dann kommendes Wochenende beim BSV Sinzheim erkämpft werden. (ser)

Die Aufstellungen TuS Steißlingen: Leon Sieck, Bammel (Tor); Tassone, Lennart Sieck (8), Ruß (8/3), Rimmele, F. Maier (1), Klotz, Müller (5), Martin (5), Schmidt (1), M. Maier (3), Weber (2), Bartels (1).

HSG Konstanz: Kögel, Frensel (Tor); Böhlefeld, Iberl (2), Köble (3), Osann, Stotten (5), Koch (2), Schmid (11), Lebherz (5/3), Enninghorst (1), Narr (1), Krawietz, Koester (4).

SG Muggensturm/Kuppenheim – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen 34:26 (14:11). – Aufgrund einer Krankheitswelle fuhr die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen nur mit acht, zum Teil angeschlagenen, Feldspielern zur SG Muggensturm/Kuppenheim. Die Partie verlief über weite Strecken offen. Bis zur Halbzeit konnte sich die Heimmannschaft eine Drei-Tore-Führung erspielen (14:11).

Im zweiten Spielabschnitt hielt die HSG den Rückstand lange bei vier Toren, in den letzten zehn Minuten wurde jedoch ein Kräfteverschleiß bei den Gästen spürbar, was zu einem verdienten, aber etwas zu hohen, Heimsieg der SG führte. Trotz der Acht-Tore-Niederlage kann die HSG positiv aus diesem Spiel gehen. Sie hielt schließlich mit nur einer Wechselmöglichkeit lange gut mit.

Die Aufstellung HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Koester, Louis Albiez (Tor); Schweda (1), Boitor (1), Dahm (7), Bube (2), Ulrich (1), Schlegel (8/2), Allgaier (4), Hammel (2).

HU Freiburg – TV Ehingen 27:34 (13:16). – Mit einem doppelten Punktgewinn aus der gefürchteten Wentzingersporthalle trat der TV Ehingen die Heimreise aus dem Breisgau an. „Meine Mannschaft hat die richtige Reaktion auf die Niederlage gegen Altenheim gezeigt. Einsatz und Einstellung in der Abwehr sowie auch im Angriff haben gestimmt und das Wichtigste war, dass wir den Kopf frei von der Niederlage bekommen haben“, freute sich Trainer Lukasz Stodtko.

Zu Beginn konnte Freiburg die Partie noch offen gestalten (5:4/9.). Doch die Gäste, angeführt vom zehnfachen Torschützen Niklas Duffner und Spielmacher Julian Küchler (7 Tore) bauten ihre Führung bis zur Halbzeit auf 16:13 aus. Die Handball Union startete besser in die zweite Hälfte, doch nach dem 16:16 (33.) stellte Duffner mit fünf Toren in Folge auf 21:16. An Ende gewannen die Hegauer klar mit 34:27. (js)