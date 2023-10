Leon, Ihr TuS Steißlingen und die HSG Konstanz II spielen zwar nicht mehr in der Oberliga, ist das Duell am Samstag dennoch ein besonderes Spiel?

Allein, weil es ein Derby ist, sollte es für uns Ansporn genug sein. Ich kenne zwar kaum noch Konstanzer Spieler – aus meiner Zeit bei der HSG ist niemand mehr dabei – doch wir wollen jedes Heimspiel gewinnen, und ein Derbysieg wäre schon etwas Besonderes.

Zur Person Leon Sieck ist in Steißlingen aufgewachsen und hat bei den Minis des TuS das Handballspielen gelernt. Von der C-Jugend bis ins erste Aktivenjahr trug der Torhüter das Trikot der HSG Konstanz. 2015 wechselte der heute 27-Jährige zurück nach Steißlingen, 2020 für zwei Jahre zum TV Willstätt und dann für eine Saison zum TuS Schutterwald. Seit diesem Sommer ist der vierfache Südbadenliga-Meister zurück beim TuS Steißlingen, mit dem der Maschinenbau-Techniker nun die Rückkehr in die Oberliga schaffen will.

Wie fühlt sich ein solches Nachbarschaftsduell als Spieler an?

Am Spieltag selbst ist natürlich mehr los in der Halle als bei anderen Spielen. Man merkt das aber auch schon während der Woche vorher im Training. Die ganze Mannschaft ist noch ein bisschen mehr motiviert, jeder hat Bock und ist heiß auf das Wochenende.

Sie sind im Sommer in die Heimat zurückgekehrt. Wäre auch ein Wechsel nach Konstanz denkbar gewesen?

Mein bester Kumpel Lukas Köder spielt zwar bei der HSG, aber für mich war relativ schnell klar, dass ich wieder in Steißlingen spielen werde. Hier habe ich mich schon vor meinem Weggang mega wohlgefühlt. Ich wollte unbedingt wieder mit meinen ganzen Freunden spielen, bevor noch der eine oder andere seine Handballschuhe an den Nagel hängt. (lacht)

Sind Steißlingen und Konstanz auch die Top-Favoriten auf die Meisterschaft?

Schwer zu sagen. Ehingen hat zuletzt eine gute Saison gespielt, Altenheim hat eine starke Mannschaft. In Konstanz gab es wieder einmal einen Riesenumbruch. Das junge Team der HSG ist schwer einzuschätzen. Ich hoffe, dass wir mit unserer Erfahrung im Kader ein bisschen die Nase vorn haben werden.

Der TuS und die HSG haben als einzige Mannschaften alle vier Spiele gewonnen, stehen aber nicht oben in der Tabelle, weil es wegen fehlender Schiedsrichter in den Vereinen Punktabzüge gab. Wie sehen Sie diese Regelung?

Es war klar, dass der Verband was tun musste, weil wir ohne Schiedsrichter unseren Sport nicht mehr ausüben können. Es ist natürlich blöd, wenn man selber betroffen ist, aber jeder von uns kann auch Schiedsrichter werden, wie etwa mein Mitspieler Fabian Maier. Vielleicht ist es ja der richtige Warnschuss für die Vereine.

Das Spiel TuS Steißlingen – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). –Nach zwei gemeinsamen Jahren in der Oberliga, stiegen der TuS Steißlingen und die HSG Konstanz II Teams im Sommer in die Südbadenliga ab. Am Samstag treffen mit ihnen die einzigen beiden Mannschaften aufeinander, die bislang noch keinen Punkt abgeben mussten. Mit einem Sieg könnte ein großer Schritt Richtung Tabellenspitze gelingen. Dort stehen der TuS und die HSG noch nicht, da sie mit Minuspunkten aufgrund von Schiedsrichter-Fehlstellen in die Spielzeit starten mussten. (ser)

Zurück zum Derby. Was erwartet die Fans am Samstag im Mindlestal?

Es wird ein sehr schnelles Spiel werden – es wird hin und her gehen; und kampfbetont mit sehr viel Leidenschaft und Emotionen; und hoffentlich mit zwei Punkten für uns.