Fußball: Nun steht fest, wann die ausstehenden Partien im SBFV-Pokal 2019/20 ausgespielt werden. Das erste Halbfinale, das der VfR Stockach und der 1. FC Rielasingen-Arlen bestreiten, findet am Samstag, 1. August, statt. Anpfiff im Stockacher Osterholzstadion ist um 18 Uhr. Am 8. August, ebenfalls um 18 Uhr, empfängt der Sportclub Lahr den SV Oberachern.

Fußball Auch in der Bezirksliga Bodensee rollt ab 22. August wieder der Ball! Das könnte Sie auch interessieren

Am vergangenen Freitag hatten sich die beteiligten Vereine mit den Verantwortlichen des Südbadischen Fußball-Verbandes über die Modalitäten geeinigt. „Nachdem wir die Wiederaufnahme des Spielbetriebs beschlossen haben, geht auch die Vorbereitung des Verbandspokals zügig voran“, sagt SBFV-Vizepräsident Christian Dusch. Dass die Partien stattfinden können, ist für die Clubs erfreulich, da ansonsten eventuell das Los über den Finaleinzug hätte entscheiden müssen, was „die allerletzte Option“ gewesen wäre, wie sich Oliver Hennemann, Sport-Vorstand des Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen, im Vorfeld geäußert hatte.

Fußball Nun gibt es doch einen Absteiger: BSV Nordstern Radolfzell zieht sein Team zurück Das könnte Sie auch interessieren

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch für die Halbfinalisten: Beide Partien finden voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zugelassen sind, neben den Spielern und Betreuern der Clubs, in geringem Umfang Funktionäre, Sponsoren und Vereinsmitglieder als Zuschauer. „Die Entscheidung die Spiele ohne Öffentlichkeit durchzuführen, ist eine Konsequenz aus den staatlichen Anforderungen zur Durchführung von größeren Veranstaltungen“, stellt SBFV-Vizepräsident Christian Dusch klar, „wir müssen die Anforderungen konsequent einhalten, um überhaupt solche Veranstaltungen durchführen zu können.“

Siegfried Endres, Vorsitzender des VfR Stockach. | Bild: privat

Was den SBFV-Vorschlag von 150 Gästen pro Club angeht, hofft der Vorsitzende des VfR Stockach, Siegfried Endres, dass diese Zahl sich durch weitere Lockerungen eventuell noch erhöhen könnte. „Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Für uns wäre es natürlich besser, wenn wir bei diesem Spiel Zuschauer-Einnahmen haben könnten“, so Endres, der in den kommenden Tagen offene Fragen mit seinen Vereinskollegen und dem Gegner aus Rielasingen klären will.

Ausdauersport Wenn das Sport-Ereignis wegen Corona nicht stattfindet: Welche Rechte habe ich? Wann und wie bekomme ich mein Geld zurück? Das könnte Sie auch interessieren

Der Verband, der die Halbfinal-Partien live im Internet übertragen will, kündigte an, die Vereine bei der Erstellung der Hygienekonzepte zu beraten und zu unterstützen. Das Konzept wurde Freitagabend allen Vereinen im Rahmen einer Informationsveranstaltung präsentiert und ist zudem auf der Homepage des SBFV (www.sbfv.de) zu finden. „Es ist wichtig, dass die Hygienevoraussetzungen nicht nur in Konzepten festgehalten sind, sondern von allen Beteiligten auch umgesetzt und beachtet werden. Hier sind wir alle in der Verantwortung, damit durch einzelne Vorfälle nicht die Durchführung der Pokal- und Meisterschaftsrunde gefährdet wird“, sagt Dusch.