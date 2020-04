Fußball-Oberliga: Der Immendinger, dessen Vater Naser Berisha vor Jahren beim SV Immendingen und beim FC Neustadt als Stürmer überaus erfolgreich war, wird in Freiberg vom ehemaligen Nullachter-Coach Milorad Pilipovic trainiert.

Fußball-Oberliga Julian Hodek wechselt vom 1. FC Rielasingen-Arlen zum FC 08 Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Der Sportliche Leiter der SGV, Christian Werner, freut sich auf den 20-jährigen Neuzugang: „Ich hatte ihn schon in meiner Zeit bei Austria Lustenau im Blick. Jung, talentiert – er hätte damals schon in das Anforderungsprofil gepasst! Gemeinsam mit unserem Trainer konnte ich ihn von unserem Konzept überzeugen, denn ich gehe mal davon aus, dass wir in der Oberliga bleiben, obwohl da momentan viel offen ist“, so der SGV-Manager.

Konzentration auf den Fußball

Flamur Berisha. | Bild: Jürgen Rössler

Berisha selbst hofft darauf, unter Profibedingungen einen weiteren Schritt machen zu können, wenn der Fokus ausschließlich auf Fußball liegt. Allerdings bricht er für sein Projekt „Fußballprofi“ seine Ausbildung nicht ab, sondern lässt sie zunächst in Absprache mit der Ausbildungsstelle nur ruhen. „Mir ist klar, dass bei einer Fußballkarriere Glück dabei sein muss. Aber ich glaube, dass ich da was schaffen kann, wenn ich alles reinhänge.“