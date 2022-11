Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 15 Uhr). Die DJK Donaueschingen geht mit fünf Punkten Vorsprung in die letzten drei Punktspiele des Jahres 2022. Nach der jüngsten 2:3-Niederlage in Frickingen soll im besten Fall aus den letzten 270 Minuten die Maximalpunktzahl hinzu kommen. Allerdings hat der kommende Gegner sich in der Saison bereits als Favoritenschreck erwiesen. Die Dettinger besiegten die Teams aus Singen und Überlingen.

DJK-Trainer Benjamin Gallmann und seine Spieler haben die Niederlage in Frickingen gründlich analysiert. „Die Spieler sind sehr selbstkritisch gewesen. Wir haben über 70 Minuten eine sehr gute Partie gezeigt. Aus diesen guten 70 Minuten gilt es am Sonntag 90 zu machen“, wünscht sich Gallmann. Den Gegner hat er bisher noch nicht gesehen, aber viel Informationen gesammelt. „Die SG Dettingen muss sich an guten Tagen vor keinem Konkurrenten verstecken. Sie haben viele junge, aber auch erfahrene Spieler in ihren Reihen. Die Mannschaft hat sich in der Liga seit Jahren etabliert. Wir sind auf einen spielstarken Gegner eingestellt“, betont Gallmann.

War das personelle Aufgebot der DJK in Frickingen noch leicht überschaubar, so stehen am Sonntag wieder deutlich mehr Spieler zur Verfügung. Benedikt Ganter, Alexander Schuler, Yannick Bartmann und Tugay Öztürk sind alle wieder im Kader. Auch Robin Karcher wird als zweiter Schlussmann auf der Bank sitzen, wobei Gallmann Karcher zwei Einsätze in den kommenden zwei Auswärtspartien versprochen hat. Am Sonntag wird wieder Kay Schlageter zwischen den Pfosten stehen. „Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob einer der Rückkehrer gleich das Startelf-Mandat erhalten wird. Da werden wir uns noch abstimmen“, ergänzt Gallmann.

Die Donaueschiner haben auch am vergangenen Feiertag trainiert, wobei in den aktuellen Einheiten Spielfreude und Spielformen im Mittelpunkt stehen. „Es gilt, die Konzentration hoch zu halten. Wir haben bisher eine ausgezeichnete Saison gespielt. Daran gilt es anzuknüpfen“, fügt Gallmann an. Zudem sei in der Mannschaft die Motivation groß, sich mit einer starken Leistung und möglichst drei Punkten von den eigenen Fans zu verabschieden, wobei die zwei kommenden Auswärtsspiele mit den kurzen Anreisen nach Gutmadingen und nach Bad Dürrheim die Anhänger der Donaueschinger einladen, auch da ihre Mannschaft zu unterstützen.

FC Bad Dürrheim

SC Konstanz-Wollmatingen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). Bad Dürrheims Trainer Massimo Verratti ist vor dem Spiel am Bodensee in seiner Rolle nicht zu beneiden. Ihm stehen gleich mehrere wichtige Akteure nicht zur Verfügung. Jeweils wegen Sperren müssen Isa Sabuncuo, Daniel Moreno Tallon sowie Luis Armando Lopez Alvarado zuschauen. Für Ivan Kryvytskyi ist nach seinem Mittelfußbruch eine längere Pause nicht zu umgehen und auch Adrian-Giorgian Dumitru steht nach einem Muskelfaserriss nicht zur Verfügung. „Ich weiß noch nicht, wie wir beginnen werden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, sagt Verratti. Junge Spieler wie der zuletzt starke Dennis Ank müssen einspringen.

FC Königsfeld

FC Radolfzell – FC Königsfeld (Samstag, 14 Uhr). Die Schwarzwälder reisen als krasser Außenseiter auf die Mettnau. Mit bisher 20 Punkten fühlen sich die Königsfelder jedoch in dieser Rolle pudelwohl. „Noch im Sommer haben beide Vereine zwei Ligen getrennt. Wir freuen uns auf den Vergleich und haben da nichts zu verlieren. Wir fahren jedoch auch nicht hin, um dort brav die Punkte abzuliefern“, betont FCK-Trainer Patrick Fossé. Da einige Spieler angeschlagen oder krank sind, wird Fossé wohl erst am Samstag wissen, wer ihm alles zur Verfügung steht. Gerne würde er auf die gleiche Elf setzen, die zuletzt gegen Denkingen (4:1) überzeugte. Wer auch immer spielt, die Leistung gegen Denkingen zählt als Maßstab.

FC Gutmadingen

SC Gottmadingen-Bietingen – FC Gutmadingen (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Gutmadingen ist in den vergangenen vier Spielen ohne Punktezuwachs von den Plätzen gegangen. Im letzten Auswärtsspiel des Jahres sollte es besser werden. Immerhin zeigte die Elf zuletzt bei der 2:3-Niederlage gegen Konstanz eine aufsteigende Formkurve, die Trainer Steffen Breinlinger zuversichtlich stimmt. „Auf dieser Leistung müssen wir aufbauen. Ich rechne mit einem offenen Spiel. Wir wollen ohne Wenn und Aber die drei Punkte mitnehmen“, betont Coach Breinlinger.

Auch am Dienstag, dem Feiertag, lud Breinlinger seine Spieler zu einer Trainingseinheit. „Einige haben sich einmal mehr aufgedrängt. Die Mannschaft hat begriffen, dass wir den zuletzt eingeschlagenen Weg fortsetzen müssen. Wir kennen den Gegner und der Gegner kennt uns“, ergänzt Breinlinger. Beide Konkurrenten sind mit 16 Punkten Tabellennachbarn.

Verzichten müssen die Gutmadinger am Samstag auf Claudius Hirt, der nach einer Zerrung nicht trainierte. Marcel Huber ersetzte zuletzt Hirt. Wichtig wird es für die Gutmadinger sein, defensiv gut zu stehen und die Flut der Gegentreffer einzudämmen.

FC Neustadt

FC Neustadt – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler (Samstag, 15.30 Uhr). Im letzten Heimspiel des Jahres empfängt Neustadt das Tabellenschlusslicht. Allerdings zeigte der kommende Gegner am Wochenende gegen das Top-Teams TSV Singen bei der 1:2-Heimniederlage, dass die Elf lebt. „Wir können die Situation sehr gut einschätzen. Wir müssen mit der gleichen Intensität und dem gleichen Engagement wie zuletzt gegen den Hegauer FV spielen“, wünscht sich FCN-Trainer Florian Heitzmann. Mit dem 4:0-Erfolg machte der FCN die 0:4-Pleite in Donaueschingen wett. Moritz Gollrad ist angeschlagen, der Einsatz von Marvin Waldvogel entscheidet sich kurzfristig. Heitzmann wird weitgehend der gleichen Elf vertrauen.