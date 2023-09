Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – TuS Immenstaad 1:1 (1:0). – Das Spiel begann mit einem Immenstaader Freistoß, der knapp über das Tor flog. Die Salemer kamen ihrerseits zu ihrer ersten Tor Chance durch einen Freistoß von Silvio Battaglia, der aber in die Mauer ging. Kurz darauf scheiterte Sören Reiser am Gästetorwart. Den nächsten Aufreger bescherte Giuseppe Luci mit einem Alleingang über die rechte Seite bis in den Strafraum, der Abschluss misslang ihm aber. Einen Schuss von der Strafraumgrenze parierte der Salemer Torwart Patrick Campanini mit einer Glanzparade.

Kohler erzielt Führungstreffer

In der 29. Minute setze sich Niclas Kohler vor dem Gästetor gegen den Verteidiger durch und erzielte das 1:0. Eine Doppelchance durch Sören Reiser und Niclas Kohler konnte der Gästetorwart Niklas Messmer entschärfen. Kurz vor der Halbzeit ging ein Torschuss der Gäste deutlich über das Heimtor.

TuS erarbeitete sich mehrere Chancen

In einem nur wenig ansehnlichen zweiten Durchgang, in dem die Rot-Weißen nichts Zwingendes mehr zustande brachten, verzeichnete der TuS hingegen drei Großchancen. In Minute 61 prüfte Valentin Starz mit einem gewaltigen Fernschuss Torhüter Campanini. Fünf Minuten später tauchte Niklas Großhardt alleine vor dem Salemer Keeper auf, der den Angriff per Fußabwehr zunichtemachte.

Ausgleich durch Alexander Huber

Wiederum fünf Zeigerumdrehungen später fiel der verdiente Ausgleich für die Gäste, als Alexander Huber einen Lapsus der RW-Salem-Abwehr eiskalt ausnutze. In einem insgesamt sehr fairen Derby, in dem die Einheimischen in der Schlussphase noch Gelb-Rot sahen, entführte der Aufsteiger aufgrund der zweiten Halbzeit verdient einen Punkt beim Tabellenführer.

Tore: 1:0 (32.) Kohler, 1:1 (71.) Huber. – SR: Züfle. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (97.) RW Salem.

