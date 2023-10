Fußball-Bezirksliga: FC RW Salem – Türk SV Konstanz 7:0 (4:0). – Von Anfang an waren die Spielanteile auf der Seite des Rot-Weiß Salem. Die Einheimischen dominierten und waren spielerisch überlegen. Bereits in der sechsten Minute traf Battaglia den Pfosten des Gästegehäuses. Und nur zwei Minuten später erzielte Mentor Cakiqi nach schöner Stafette das 1:0. In dieser Phase fand das Spiel nur in der Spielhälfte des Türkisch SV Konstanz statt, und so folgte in der 16. Spielminute nach einem satten Schuss von Battaglia aus halblinker Position das 2:0 ins lange Eck. Wiederum zwei Minuten später erzielte Battaglia aus der Drehung das 3:0. Erst nach 23 Minuten kamen die Gäste erstmals zu einer Gelegenheit, die für RWS-Torhüter Campanini eine sichere Beute war. In der Folge kamen die Konstanzer etwas besser ins Spiel, doch in der 33. Minute erhöhte Su durch einen schönen Spielzug mit einem feinen Abschluss auf 4:0.

Salem dominiert und führt zur Pause bereits mit 4:0

Der gute TSV-Torhüter Fabio von Briel verhinderte vor der Pause gegen Su und Reiser einen noch höheren Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel drückte Salem weiter aufs Gas, Beck bediente mit einer tollen Flanke Mentor Cakiqi, der zum 5:0 vollendete. Nach 65 Minuten wurde der Salemer Gundelsweiler an der Strafraumgrenze unsanft gebremst, den direkten Freistoß verwandelte Mentor Cakiqi unhaltbar ins Lattenkreuz. In einem fairen Spiel wehrten sich die Gäste, so gut sie konnten, doch Mentor Cakiqi beendete das Toreschießen mit seinem vierten Treffer und einem lupenreinen Hattrick in der zweiten Halbzeit zum 7:0-Endstand.

Tore: 1:0 (8.) Cakiqi, 2:0 (16.) Battaglia, 3:0 (18.) Battaglia, 4:0 (33.) Su, 5:0 (52.) Cakiqi, 6:0 (65.) Cakiqi, 7:0 (89.) Cakiqi. – SR: Hecker (Owingen). – Z: 100.

