von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – FC RW Salem 3:3 (1:1). – In einem chancenreichen Bezirksligaspiel teilen sich die beiden Kontrahenten am Ende die Punkte.

Das Spiel begann temporeich für den FC Hilzingen. Deshalb erzielte Cetera schon in der sechsten Spielminute nach einem Eckball das 1:0. Aber auch die Gäste aus Salem kamen gut in die Partie und glichen in der 17. Spielminute durch Mario Giesler schon wieder aus. Bis zur Halbzeit war das Spiel danach beidseitig von vielen langen Bällen geprägt, die aber nie in Tornähe kamen.

FC Hilzingen geht in der zweiten Halbzeit nach Doppeltreffer wieder in Führung

Der FC Hilzingen begann die zweite Halbzeit besser und so konnte Seiler (47. Minute) nach einem Abpraller nach Eckball zum 2:1 einschießen. Fünf Minuten später erhöhte die Heimmannschaft durch Max Freudenthaler sogar auf 3:1. Danach war das Spiel durch vielen Torchancen des FC Rot-Weiß Salem geprägt, da dieser ab diesem Zeitpunkt besser im Spiel war. Insgesamt wurde das große Chancenplus aber zu wenig genutzt. Jedoch auch der FC Hilzingen hatte in der 76. Spielminute noch eine Riesenchance, als Endres nach Querpass aufs leere Tor nur die Querlatte traf.

Der FC RW Salem kommt nach Rückstand noch verdient zurück

In der 77. Spielminute kam Salem dann aber doch zum Anschlusstreffer durch Su. Danach war es weitestgehend ein Spiel auf den Hilzinger Kasten und die Salemer kamen immer wieder gefährlich vors Tor. In der 89. Spielminute schaffte es der FC Rot-Weiß doch: Ein langer Ball wurde auf Reiser abgelegt, der zum verdienten 3:3 einschieben konnte.

Viele Chancen blieben auf beiden Seiten ungenutzt

Insgesamt war es ein Bezirksligaspiel mit vielen Torraumszenen, von denen nur einige genutzt werden konnten. Durch eine kämpferisch gute Leistung der Hilzinger teilen sich die beiden Mannschaften am Ende verdient die Punkte.

Tore: 1:0 (6.) Cetera, 1:1 (17.) Giesler, 2:1 (47.) Sailer, 3:1 (52.) Freudenthaler, 3:2 (79.) Su, 3:3 (89.) Reiser. – SR: Renner. – Z: 100.

Videos, Storys und Infos zur Bezirksliga, Bodensee finden Sie hier: