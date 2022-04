von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: TSV Aach-Linz – FC RW Salem 1:1 (1:0). – Eigentlich hätte bei perfekten Platzverhältnissen und Kaiserwetter ein richtig schöner Fußballmittag entstehen sollen. Es wurde aber dann ein Bezirksliga Spiel auf mäßigem Niveau, das keinen Sieger verdient hatte, in dem aber der Schiedsrichter eine sehr gute Leistung bot.

Aach-Linz ließ hochprozentige Chancen liegen

In der ersten Halbzeit gab es keine nennenswerten Szenen, bis auf das Tor von Johannes Blum. In der zweiten Hälfte hatten gleich zu Beginn Eric Dukart und Daniel Lohr hochprozentige Chancen, die sie liegen ließen. Der Gegentreffer entstand durch ein Missverständnis der Aach-Linzer Abwehr, als die Heimelf den Ball nach einem Freistoß im eigenen Sechzehner nicht sauber hinausspielte und Weber nach einer Parade von David Delibato gnadenlos verwertete. Am Ende vereitelte der Salemer Torhüter durch eine Top-Parade den Siegtreffer der Heimelf kurz vor dem Schlusspfiff.

Tore: 1:0 (15.) Blum, 1:1 (60.) Weber. – SR: Matosevic. – Z: 80.

