Der Autofahrer kam nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend in einer Linkskurve von der Straße ab, vermutlich war er zu schnell unterwegs. Das Auto habe sich danach mehrfach überschlagen und der 38-Jährige sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben, sagte ein Sprecher. (dpa)