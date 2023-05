Die oberschwäbische Museumsbahn kann in diesem Jahr wieder wie gewohnt am 1. Mai die neue Saison beginnen. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder planmäßig loslegen können“, wird

der Geschäftsführer der Öchslebahn-Betriebs-GmbH, Andreas Albinger, in einer Pressemitteilung zitiert. Man habe in Wintermonaten alle notwendigen Wartungsarbeiten an Loks, Waggons und Strecke erledigt und gehe sehr gut vorbereitet in die neue Saison. In den Jahren vor Corona waren die Fahrgastzahlen nahe an die 50.000 pro Saison herangekommen und stetig gestiegen. Das Öchsle sei eine echte Erfolgsgeschichte, so Andreas Albinger.

Am 1. Mai wird die Lok Berta wieder erstmals die Museumsbahn durch die oberschwäbische Landschaft zwischen Warthausen und Ochsenhausen ziehen. Die Fahrpläne bleiben unverändert auf der etwa 70 Minuten langen Fahrt. Natürlich ist auch der beliebte Sommerwagen mit Cabriofeeling wieder dabei und der Speisewagen in jedem Zug vorzufinden. Die Fahrpreise werden wegen der gestiegenen Energiekosten und Preise moderat erhöht. So wird der Einzelfahrschein für Erwachsene nun 18 Euro statt 16 Euro kosten. Das Familienticket für zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern wird künftig 40 Euro kosten. „Damit sind wir sicher immer noch sehr familienfreundlich“, betont Benny Bechter, Vorsitzender des Schmalspurbahnvereins. Davor waren die Fahrpreise viele Jahre stabil.

Erstmals wird in diesem Jahr wieder eine Bacchusfahrt im Öchsle angeboten. Auch die bisherigen Sonderveranstaltungen, wie die „Kulinarische Reise“ werden wieder durchgeführt. Außerdem gibt es Führungen über die Bahnhöfe Warthausen und Ochsenhausen.

Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie am ersten Samstag im Monat ab Warthausen bei Biberach um 10.30 und 14.45 Uhr, ab Ochsenhausen um 12 und 16.15 Uhr. Vom 14. Juli bis Mitte September verkehrt der Zug zusätzlich donnerstags. Darüber hinaus gibt es Sonderfahrten. Informationen unter Tel. 07352 922026 oder unter http://www.oechsle-bahn.de.