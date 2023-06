Fußball, 2. Aufstiegsspiel zur Kreisliga A: SV Titisee – Sportfreunde Schönenbach (Mittwoch, 19.30 Uhr). Während die Schönenbacher am vergangenen Samstag mit dem 4:1-Erfolg gegen den FV Möhringen II bereits einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gemacht haben, greift Titisee erstmals in die Relegation ein und hat am kommenden Wochenende noch den Vergleich in Möhringen. Zwei Teams aus dem Trio lösen das Ticket für die Kreisliga A. Titisee hat eine sehr konstante Saison gespielt und seit dem zwölften Spieltag den zweiten Tabellenplatz nie verlassen. Die 94 Treffer sprechen für eine große Offensivkraft und die Elf hat 18 von 24 Saisonspielen gewonnen.

Titisee will unbedingt in die Kreisliga A, zumal in der Sommerpause mit Tobias Gutscher und Raphael Klein zwei Verstärkungen vom Landesligisten FC Neustadt kommen. Für Schönenbachs Trainer Branislav Durdevic ist der Gegner kein unbeschriebenes Blatt. „Vier Spieler haben bei mir in Neustadt gespielt.“ Den Bregtälern würde schon eine Niederlage mit maximal zwei Toren zum Aufstieg reichen. Durdevic rechnet mit bis zu 700 Zuschauern, wobei er darauf setzt, dass viele Schönenbacher ihr Team nach Titisee begleiten und unterstützen werden. Die Sportfreunde spielten zum letzten Mal in der Saison 2008/09 in der Kreisliga A.