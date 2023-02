FC Bräunlingen – FC Neustadt (Samstag, 14.30 Uhr). Der Landesligist FC Neustadt startet am Samstag beim aktuellen Tabellensiebten der Bezirksliga in die Vorbereitungsspiele. Die Neustädter, die auf dem 13. Platz überwintern, starteten Anfang der Woche mit dem Training, nachdem es zuvor zwei freiwillige Einheiten gab. „Alle Spieler sind in einem körperlich guten Zustand und haben ihre Hausaufgaben gemacht. Wir haben unseren Platz vom Schnee befreit und sind gut gestartet. Nun geht es darum, Spielpraxis zu sammeln. Daher werden in Bräunlingen wahrscheinlich alle Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen“, sagt Neustadts Trainer Sascha Waldvogel.

Fußball-Landesliga Transferbilanz: Die Schwarzwälder Landesligisten setzen in der Rückrunde auf Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

SV Laufenburg – FC Bad Dürrheim (Samstag, 12.30 Uhr). Landesligist FC Bad Dürrheim beginnt beim Tabellenneunten der Landesliga Staffel 2 mit seinen Vorbereitungsspielen zur zweiten Saison-Hälfte. „Ich möchte gerne sehen, wie die Abläufe klappen. Wir wollen früh pressen, defensiv gut stehen und offensiv effektiv sein“, sagt Bad Dürrheims Trainer Massimo Verratti. Mit den bisherigen Übungseinheiten nach der Winterpause ist Verratti weitgehend zufrieden. „Wir waren nahezu immer komplett und haben gut gearbeitet. Nun gilt es, die guten Eindrücke in einem Spiel zu bestätigen“, fügt der Trainer an. Er wird bis zu 17 Spieler mitnehmen und sie auch über einen längeren Zeitraum im Spiel gerne sehen.