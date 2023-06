Handball, 3. Liga: Kurz ist die Pause für die Spieler der HSG Konstanz nach einer langen Saison in der 2. Handball-Bundesliga.

Nach zehn Tagen Urlaub beginnt die Vorbereitung auf die Vorbereitung mit individuellen Trainingsplänen, ehe Jörg Lützelberger und Vitor Baricelli am 10. Juli mit der neuen, jungen Mannschaft in die Vorbereitung auf die 3. Liga starten. Auftakt ist dann am ersten Septemberwochenende.

Dort wartet mit der neu zusammengesetzten Südstaffel das nach Meinung vieler Experten stärkste Aufgebot der vier je 16 Teams umfassenden Staffeln. „Das wird für alle Mannschaften eine ganz schwere Saison“, ist sich HSG-Geschäftsführer André Melchert ob der Ausgeglichenheit und der Stärke der Clubs sicher.

3. Liga als Chance sehen

Mit dabei sind neben Zweitliga-Absteiger Wölfe Würzburg mit den Ex-Konstanzern Moritz Ebert und Joel Mauch unter anderem Ex-Zweitligist TuS Fürstenfeldbruck, der amtierende Staffelsieger Oppenweiler/Backnang, der sich mit großem finanziellem Aufwand verstärkt hat, Pfullingen, Kornwestheim, der Erstliga-Nachwuchs des HC Erlangen mit Ex-HSG-Keeper Michael Haßferter, der zuletzt Dritter in der Oststaffel geworden war.

Auch die Reserve der Rhein-Neckar Löwen, Heilbronn und zwei Clubs aus Pforzheim sind mit dabei. Zusammen setzt sich die Liga aus zwölf Mannschaften aus Baden-Württemberg und vier aus Bayern.

Aus der schwierigen letzten Spielzeit wird die HSG Konstanz für die neuen, nicht weniger herausfordernden Aufgaben einiges mitnehmen. Davon ist Melchert überzeugt.

HSG setzt auf junge Talente

„Wir haben in der letzten Saison mit unseren Möglichkeiten einiges richtiggemacht, wollen aber sowohl sportlich als auch strukturell noch einiges besser machen“, blickt zurück und gleichzeitig schon voraus. Der Geschäftsführer blickt mit viel Respekt auf die Gegner.

Das Team der HSG wird im Vergleich dazu wieder sehr jung aufgestellt sein und im 28 Jahre alten Fynn Beckmann seinen ältesten Akteur haben. Mit Tom Göres und Felix Sproß kommen allerdings auch erfahrenere Spieler hinzu, mit Mathieu Fenyö, Veit Schlafmann und Konstantin Pauli wieder viel Talent.

Eine spannende Mischung, in der viel Potenzial steckt. Zum ersten Mal in Aktion kann man die HSG Konstanz im Testspiel gegen die MTG Wangen im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums von Ausrichter TSG Leutkirch am 22. Juli um 15 Uhr sehen. Weitere Testspiele werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.