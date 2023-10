Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TGS Pforzheim (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Nach dem hart erkämpften Punkt unter denkbar schwierigen Vorzeichen im Spitzenspiel bei Oppenweiler/Backnang konnte die HSG Konstanz vor dem Aufeinandertreffen mit der TGS Pforzheim bereits den ersten Sieg feiern: Wie erwartet stufte die Spielleitende Stelle der 3. Liga beim Deutschen Handballbund (DHB) die letzte Aktion in Oppenweiler nicht als beleidigende Geste und Unsportlichkeit ein.

Beckmann darf spielen

Nachdem Timm Buck Fynn Beckmann den Ball beim Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit in das Gesicht gedonnert hatte, zeigte ihm dieser lediglich genau dies an: Gesichtstreffer. Somit kann Beckmann gegen Pforzheim ganz normal mitwirken. Angesichts der weiterhin vielen Ausfälle und des kleinen verbliebenen Kaders eine wichtige Nachricht.

„Viele Spieler sind zuletzt an das Limit gegangen“, weiß Jörg Lützelberger. Mit einer angepassten Trainingssteuerung und Unterstützung für die präzise Vorbereitung aus der U21 wurde dem jedoch erfolgreich entgegengewirkt. Viel Kraft gab auch das gemeinsame Erlebnis im Spitzenspiel und der Zusammenhalt in den letzten schwierigen Wochen – mit wichtigen Erfolgen. So zeigte sich Beckmann beeindruckt vom Empfang der HSG-Fans in Konstanz nach dem Spitzenspiel in Oppenweiler.

50 Fans aus dem Fanbus hatten auf die Rückkehr des Mannschaftsbusses an der Schänzle-Sporthalle gewartet und die Mannschaft um 2 Uhr in der Nacht mit Sprechchören und Applaus erwartet. „Momente wie dieser beschreiben für mich diesen Verein in seiner Essenz und machen mich stolz, ein Teil davon zu sein“, sagte Beckmann. 100 mitgereiste Fans in Oppenweiler riefen nicht nur bei ihm Adrenalin und Gänsehaut hervor. „Jeder einzelne Spieler zieht sich angesichts dieser unglaublichen Fanbase noch stolzer sein Trikot in der Kabine an“, berichtet er. Das schweiße noch mehr zusammen.

Eblen als Unterstützer

Damit wurden zuletzt viele Hürden gemeistert, wie jene, dass sich nach den vielen Verletzungen ganz neue Konstellationen erst wieder neu finden mussten. Zuletzt sogar nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch auf der Bank, da Co-Trainer Vitor Baricelli mit der U21 in Steißlingen einen wertvollen Punktgewinn verbuchte, während Lützelberger in Oppenweiler von Daniel Eblen unterstützt wurde.

„Hier haben wirklich alle gute Arbeit geleistet“, dankte Lützelberger und ergänzte: „Die Möglichkeit, als Co-Trainer auf einen Ersatz mit A-Lizenz und solch großer Erfahrung wie bei Dani zurückgreifen zu können, haben nicht viele Vereine.“ Als starkes Kollektiv hatten die Gelb-Blauen in der Crunchtime unter hohem Druck bestanden, weil man die Situation mental gut angenommen habe, so der EHF-Mastercoach. „Wir sind mit der Erwartungshaltung gut umgegangen. Jetzt kommt die nächste Stufe“, erklärt er mit Blick auf das Heimspiel gegen Pforzheim.

Noch mal alle Kräfte bündeln

Die TGS konnte bisher vor allem kämpferisch überzeugen. Im Duell mit dem Aufsteiger müsse man nun bei Fehler oder Rückstanden genauso gut umgehen, fordert Lützelberger. Der kann sich in die aktuelle Lage der Goldstädter nur allzu gut hineinversetzen. „Sie waren oft lange und nahe dran – zumal gegen viele Topteams“, so der 38-Jährige. Vor einer Woche hatte Vizemeister Fürstenfeldbruck große Mühe sich durchzusetzen (29:32).

Für die Konstanzer heißt es somit vor der Länderspielpause noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. „Wir hatten in dieser Saison bislang keinen Bilderbuch-Verlauf“, findet Lützelberger. Großer Zusammenhalt und dass „jeder für den anderen einsteht“, so der HSG-Coach, haben jedoch manche Berge versetzt. Die Erlebnisse zuletzt stuft der Ex-Bundesligaprofi als „Beschleuniger für positives Wachstum“ ein. Gegen Pforzheim wird diesen großen Kampfgeist erneut unter Beweis stellen müssen.