Volleyball, 2. Bundesliga: TV Bühl -TSV Mimmenhausen (Samstag, 19.30 Uhr, Großsporthalle). – 14 Tage Punktspielpause liegen jetzt hinter dem TSV Mimmenhausen. Wer aber glaubt, die Herren hätten auf der faulen Haut gelegen, der irrt. Gewaltig sogar. „Das war ein sehr geiles Event, von vorne bis hinten“, beurteilt Christof Kraußer den Tag der offenen Tür, den die Volleyballabteilung am vergangenen Samstag veranstaltet hat. „Der wurde federführend von den Spielern der ersten Mannschaft organisiert“, ist der Abteilungsleiter Volleyball hörbar stolz auf seine Mannen. Neben den selbstverständlich weiter absolvierten Trainingseinheiten.

Spielfrei und trotzdem alle Hände voll zu tun

„Die hatten alle Hände voll zu tun“, war auch Trainer Christian Pampel angetan von dem, was Bogdan Birkenberg & Co. auf die Beine stellten. Ehrungen der Jugend (quantitativ und qualitativ sehr erfolgreich unter der Pampel-Regie von Christian und seiner Frau Barbara), zahlreiche Mitmachaktionen für ihre Gäste, ein Wiedersehen im All-Star-Match mit Spielern aus den vergangenen zehn bis 15 erfolgreichen Jahren und zum krönenden Abschluss das 3:1 der „Zweiten“ über Kleinsteinbach – „es hat sich gelohnt“.

Trotz der „Ablenkung“ Fokus auf Bühl

Ob aufgrund der enormen Vorarbeit der Spielerfokus aufs nächste Punktspiel in der 2. Liga ein wenig abhanden gekommen sein könnte, verneint Pampel. „Wir sind schon vorbereitet“, sagt der TSV-Coach. An gewissen Details, über die er natürlich nicht explizit reden will (der Kontrahent liest ja bekanntlich mit), an denen gebe es noch zu feilen. Grundsätzlich sei aber zum ehemaligen Bundesligisten Bühl zu sagen, „der Aufsteiger hat eine starke Mannschaft“.

Starke Bühler Mannschaft keine Überraschung für Pampel

Überraschend sei das also nicht für ihn, dass die Equipe von Trainer Uwe Dienst mit drei Siegen aus vier Partien bestens dastehe im „Kampf um den Klassenerhalt“ (Uwe Dienst). „Erstaunt hat mich eher, dass der TV das Auftaktspiel zu Hause gegen Eltmann verlor“, urteilt Pampel. Danach aber lief es wie geschmiert für die „Bisons“ aus dem Nordbadischen.

Pampel kennt die Bühler Stärken, aber auch ihre Schwächen

Pampel weiß auch warum. Das sei eine junge Mannschaft „mit guter Reife, athletisch sehr stark“. Und was dem Mimmenhauser Trainer insgeheim – öffentlich eher nicht – Sorge bereitet, sind die guten Bühler Aufschläger „mit viel Druck“. Zur Erinnerung: Mimmenhausen muss ohne etatmäßigen Libero antreten. Johann Reusch ist langzeitverletzt. Also will die Frage beantwortet werden: Wie in der Annahme strukturiert und kompakt stehen? Auf der anderen Seite ging es in den restlichen Trainingseinheiten bis zum Samstag auch darum, (spielentscheidende) taktische Gegebenheiten einzuüben. Wie zum Beispiel: Wer in der Bühler Annahme ist das (vermeintlich) lohnendste Ziel für den Mimmenhausener Aufschlag? Oder, in welchem Winkel sind die eigenen Angriffe am erfolgversprechendsten gegen den Bühler Block, deren „starke Mitte“ (Pampel)? Und dann ist da noch einer ihrer Besten in den Griff zu kriegen: Alexander Duncan-Thibault. Der 29-jährige Kanadier aus Scarborough (Toronto) hat zuvor in der ersten italienischen Liga, danach beim TV Rottenburg und zuletzt in Tschechien als Diagonalangreifer gewirkt. Auch ihn, der in Bühl schon mal in der Mitte mit Erfolg eingesetzt worden war, gilt es in den Griff zu bekommen.

TSV Mimmenhausen will Erfolgsserie ausbauen

Trotz allem will der TSV seine Erfolgsserie ausbauen. Auch beim Tabellenvierten Bühl, der die zurückliegenden drei Partien alle klar gewonnen hat. Sollte das nicht klappen, ginge das auch in Ordnung, sagt Pampel. Aber nur nach einer ordentlichen Vorstellung, versteht sich. Damit kann Christian Pampel leben. Ihn stört viel mehr: Der TSV Mimmenhausen hat nach dem Duell in Bühl schon wieder eine Woche spielfrei. Läge es da nicht nahe? Nein, „solch ein Highlight, solch einen Tag für alle im Verein und seine Unterstützer wird es nicht regelmäßig geben“, bremst Christof Kraußer etwaige Hoffnungen auf noch so ein großartiges Fest.