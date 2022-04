von Andreas Joas

Die HSG Konstanz kann in der neuen Saison auf ein Top-Trio im Tor setzen: Zu Leon Grabenstein (22) und Moritz Ebert (21) kommt mit dem ehemaligen deutschen Jugend- und Juniorennationaltorwart Janis Boieck eine echte Verstärkung vom HC Erlangen. Der 23-Jährige erhält zunächst einen ligaunabhängig geltenden Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2024.

Boieck kam 17 Mal für Erlangen in der 1. Bundesliga zum Einsatz sowie insgesamt 35 Mal für den Bergischen HC und Bayer Dormagen im Bundesliga-Unterhaus. Deshalb ist ihm die Schänzlehalle bestens bekannt. „An unsere Spiele dort kann ich mich sehr gut erinnern“, lacht der gebürtige Wiesbadener.

American Football Die Siegesserie der Konstanzer Pirates reißt auch beim Debüt in der Landesliga nicht ab Das könnte Sie auch interessieren

„Es war immer eine super hitzige Atmosphäre, ein richtiger Hexenkessel und extrem unangenehm, gegen die HSG zu spielen – leider oft auch nicht mit einem guten Ergebnis für uns.“

Der 1,90 Meter große Schlussmann war sehr erfolgreich als Stammkeeper mit den Nachwuchs-Nationalteams des DHB. Unter anderem gewann er Bronze bei der Jugend-Olympiade und der U20-Europameisterschaft. Den Grundstein legte er dafür als 14-Jähriger mit dem Einzug in das Sportinternat in Dormagen, in dem er fünf Jahre lebte.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom langen Oster-Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Aktiven ging es für ein Halbjahr zum Bergischen HC, danach war er zwei Jahre bei Bayer Dormagen und in den letzten zwei Saisons in Erlangen aktiv. Nach zahlreichen Erstliga-Einsätzen in der letzten Spielzeit kam Boieck in dieser hauptsächlich in der 3. Liga zum Einsatz und hatte dort großen Anteil an der Meisterschaft seines Teams.

„Janis ist ein junger, ehrgeiziger Torwart, der mir aufgefallen ist und den ich schon längere Zeit beobachte“, erklärt HSG-Geschäftsführer André Melchert. „Er ist ein guter Torhüter, der uns als Mannschaft im Verbund mit einem guten Trio auf dieser Position sicher noch mal weiterbringen wird.“

Familie mit Torhüter-Tradition

Boieck führt damit die Familientradition fort, denn schon Vater Volker war als Schlussmann erfolgreich in der 1. und 2. Bundesliga aktiv. Der Konstanzer Trainer Jörg Lützelberger zeigt sich ebenso glücklich über die Neuverpflichtung: „Wir werden mit Janis, Leon und Moritz sehr, sehr viel Talent auf der Torwartposition und entsprechend auch einen ganz, ganz spannenden Konkurrenzkampf vor uns haben. Darauf kann ich mich freuen.“ In Konstanz wird der Hesse seine Ausbildung zum Industriekaufmann fortsetzen.

„Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Ich war sehr angetan von den Gesprächen mit André und Jörg“, so Boieck zu seinen Beweggründen für den Wechsel an den Bodensee.

Fanbus nach Krefeld Der Fanclub der HSG Konstanz fährt am Samstag mit einem Bus zum dritten Aufstiegsspiel zur 2. Bundesliga nach Krefeld. Frei sind noch ein Einzel- und zwei Doppelzimmer. Abfahrt ist am Samstagmorgen um 8 Uhr, zurück geht es am Sonntagmorgen. Hotel, Fahrt und Eintrittskarte für die Partie bei der HSG Krefeld (Anpfiff 19 Uhr) kosten 100 Euro pro Person. Interessierte können sich beim Fanclub unter 01 77/6 51 00 09 anmelden.

„Ich freue mich auf das junge Team mit einem jungen, ehrgeizigen Trainer, der seine Spieler weiterentwickelt. So wie Jörg spielen möchte, das passt glaube ich, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge. Die HSG ist ein super geführter Verein, in dem man in einem professionellen Umfeld beste Voraussetzungen als junger Spieler vorfindet, um sich weiterzuentwickeln.“

Die Eingewöhnung in der neuen Umgebung sollte dem begeisterten Hobbykoch leichtfallen. Seine Familie besitzt eine Ferienwohnung in Markelfingen. Konstanz und die Region ist ihm so bereits bestens bekannt.