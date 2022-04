American Football, Landesliga: Ludwigsburg Bulldogs – Konstanz Pirates 10:27. – Fast schien es so, als wäre beim Debüt der Konstanz Pirates der American-Football-Landesliga das Ende der mehr als vier Jahre dauernden Siegesserie erreicht, denn nach der Hälfte der Spielzeit stand es beim Saisonauftakt in Ludwigsburg 10:0 für die Gastgeber.

Dann aber bekam die Konstanzer Defensive Spiel und Gegner besser in den Griff – und in der zweiten Spielhälfte punkteten nur noch die Gäste vom Bodensee, sodass es am Ende einen klaren 27:10-Sieg für die Pirates gab, die damit gleich zum Saisonauftakt die Tabellenführung inne haben.

Schwere Angelegenheit für die Konstanzer Pirates

„Das war, wie erwartet, eine schwere Angelegenheit. In der Offensive hat es noch an der Abstimmung gefehlt“, blickt der Konstanzer Trainer Zeki Öztürk auf das erste Saisonspiel am Samstag zurück. Noch litt das Konstanzer Spiel ein wenig an den Corona-Folgen, die bei einer Sportart mit viel Körperkontakt und großem Kader eben etwas extremer ausfallen als in anderen Sportarten.

So konnten in der Vorbereitung mangels Testpartien die Spielzüge kaum in der Wettkampfpraxis umgesetzt werden, sodass die Abläufe zum Auftakt in Ludwigsburg noch nicht immer reibungslos funktionierten. Und auch in der Defensive, in der letzten Runde der Garant für den Erfolg der Konstanzer Mannschaft, lief es noch nicht optimal. Doch immerhin konnte der Pirates-Coach feststellen: „Dank unserer Defense, die uns im Spiel gehalten hat, kam die Offensive immer mehr ins Spiel!“

So richtig rund lief es bei den Konstanzern allerdings erst im letzten Viertel, in dem sie sich die 27 Punkte, die dann den Sieg sicherten, erspielten. So gelang am Ende ein deutlicher Auswärtserfolg bei den Bulldogs, gegen die die Pirates bereits in der abgebrochenen Runde 2020 gewonnen hatten.

Positives Fazit

In Summe zieht Öztürk ein positives Fazit: „Wir sind zuversichtlich, dass die Abstimmung von Spiel zu Spiel besser wird.“ Mann des Tages war bei den Konstanzern wieder einmal Lawrence Williams, der sowohl die gegnerischen Angriffe unterband, aber auch selbst für Punkte sorgte. Aber auch die Laufleistung von Runningback Kai Grosicki (80 Yards) und Quarterback Lennard Last mit einem Touchdown-Lauf über 50 Yards zum 27:10-Endstand waren Grundpfeiler für den Konstanzer Erfolg in Ludwigsburg.

Weiter geht es für die Pirates bereits am kommenden Samstag in Kornwestheim, ehe dann am 30. April das erste Heimspiel der Landesliga-Saison im Bodenseestadion stattfindet. (jr)