von Karl-Heinz Arnold

Fußball: Erhöht wurde die Spannung noch dadurch, dass sich mit dem SV Deggenhausertal und dem TSV Aach-Linz zwei der Pokalteilnehmer im Punktspiel gegenüberstanden, mit dem SV Bermatingen ein dritter das Vorspiel bestritt. SVD-Vorsitzender Benedikt Caspari und sein Team erwiesen sich als gute Gastgeber, Bezirksvorsitzender Konrad Matheis (Sauldorf), Melanie Hahn (Hohenfels) als Spielleiterin des DVAG Bezirkspokals der Frauen sowie Karl-Heinz Arnold (Konstanz) als Spielleiter des Bezirkspokals der Herren waren als eingespielte Mannschaft zur Auslosung angereist.

Den Hauptpart aber übernahmen Anna und Mathis Keller, zwei Kinder aus den Reihen des gastgebenden Vereins in der Rolle der Glücksfeen. Sie entschieden mit ihren Griffen in den Lostopf über die Verteilung der Mannschaften aus der Bezirksliga (BL), Kreisliga A (KA) und Kreisliga B (KB).

Im dritten Jahr in Serie nach 2020/2021 und 2021/22 treffen im Bezirkspokal der Herren 2022/2023 am 5. Oktober die Bezirksligisten aus Aach-Linz und Salem aufeinander, ein weiteres Bezirksliga-Derby spielen Mühlhausen und Reichenau miteinander aus. Ebenso interessant ist das Kräftemessen des ESV Südstern Singen (Aufsteiger in die Bezirksliga) und des SV Bermatingen (Absteiger aus der Bezirksliga). Ein Vertreter der Kreisliga B schafft es auf jeden Fall in das Viertelfinale, denn ausgerechnet das Duell zwischen AFC Rinia Singen und DJK Konstanz wurde als letzte Partie ausgelost. Auch die Auslosung der Viertelfinalspiele der Frauen (22./23. Oktober) ergab interessante und spannende Paarungen. (kha)

Die Paarungen

Achtelfinale-Männer (5. Oktober)

SG Liggeringen/Gütt. (KA) – FC Bodman-Lud. (BL)

Türk. SV Pfullendorf (KA) – SV Meßkirch (KA)

TSV Aach-Linz (BL) – FC Rot-Weiß Salem (BL)

SV Mühlhausen (BL) – SG Reichenau/R.-Wald. (BL)

ESV Südstern Singen (BL) – SV Bermatingen (KA)

SV Bohlingen (KA) – FC Öhningen-Gaienhofen (BL)

SV Volkertshausen (KA) – SV Deggenhausertal (BL)

AFC Rinia Singen (KB) – DJK Konstanz (KB)

Viertelfinale, Frauen (22./23. Oktober)

TSV Überlingen/Ried (KA) – FC Hilzingen (BL)

Nordst. Radolfzell (BL) – SV Orsingen-Nenz. (BL)

SV Gailingen (KA) – SG Sauldorf/Meßkirch (BL)

Spfr. Owingen-Bill. (BL) – FC Überlingen (KA)