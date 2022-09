Herr Spoo, am Sonntag (17 Uhr) beginnt mit dem Duell beim TSV Wolfschlugen für den TuS Steißlingen die neue Spielzeit in der 3. Liga. Sind trotz Schulferien alle Spielerinnen dabei?

Ja, so ziemlich. Unsere Torhüterin Jeannette Pfahl kämpft noch mit den Folgen ihrer Knieverletzung. Selin Gaus ist zudem familiär verhindert. Aber ansonsten sind wir fit.

Zur Person Sascha Spoo kam mit sechs Jahren beim TV Pfullendorf zum Handball. Später spielte der gebürtige Pfullendorfer dann für die erste Mannschaft des TuS Steißlingen, bevor er verletzungsbedingt seine Aktivenlaufbahn bereits mit 23 Jahren beenden musste. Von 2014 bis 2016 trainierte Spoo die Frauenmannschaft des TuS Steißlingen, anschließend war er für zwei Jahre Co-Trainer der Männermannschaft. Seit 2018 steht er als Coach wieder an der Bank der Frauen. Spoo ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Tochter Aliya begeistert sich ebenfalls für Handball, spielt bei der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen in der B- sowie beim TuS Steißlingen in A-Jugend und hat es im April zu einer DHB-Nominierung gebracht.

Wie hat sich der Kader im Vergleich zur vergangenen Saison verändert?

Da hat sich schon einiges getan. Mit Lena Störr, Rebecca Maier und Elena Rimmele haben uns drei erfahrene Spielerinnen verlassen, zudem ging ja bereits während der Saison Corinna Martin. Wir haben die Lücken mit jungen Spielerinnen, die sehr viel Potenzial mitbringen, gut gefüllt – wenngleich das natürlich nicht sofort gleichwertig sein kann. Aber wir sollten durch die Zugänge auf alle Fälle variabler als zuletzt sein.

Welche Talente werden denn vermehrt Einsatzzeit bekommen?

Marie Stumpf mit ihren 16 Jahren wird sicherlich häufiger dabei sein. Und im Tor Tina Schlund.

Ist die Mannschaft nach dem Umbruch stärker oder schwächer einzuschätzen?

Ich denke, das ist schwer zu sagen. Natürlich fehlt uns einiges an Erfahrung, aber vom Potenzial her sind wir ähnlich stark. Zu was das reicht, bleibt abzuwarten. Das Teilnehmerfeld in der 3. Liga ist meiner Einschätzung nach aber insgesamt enger zusammengerückt. Auch andere Mannschaften wie Allensbach oder Wolfschlugen haben erfahrene Spielerinnen verloren. Ich glaube, dass es eine sehr spannende Saison geben wird.

Die Schnelle Mitte Sie bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere schnelle Mitte ist ein Interview, das zukünftig freitags inmitten der Handball-Vorschauen die Aktiven aus der Region zu Wort kommen lässt.

Ihr Ziel bleibt der Klassenerhalt?

Absolut. Alles andere wäre vermessen. Uns ist es wichtig, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Wir wollen mindestens Achter werden, Rang sieben wäre noch besser, dann müssten wir nicht in die Relegation. So oder so gilt es, den direkten Abstieg zu verhindern.

Das Spiel TSV Wolfschlugen – TuS Steißlingen (Sonntag, 17.30 Uhr). – Zum Auftakt der neuen Saison trifft der TuS Steißlingen auf den TSV Wolfschlugen. In der vergangenen Spielzeit waren die Duelle beider Teams ausgeglichen. Ging das Hinspiel in Wolfschlugen mit 30:35 noch verloren, konnten sich der TuS beim Rückspiel mit 27:24 durchsetzen.

Ende Oktober steht das Heimspiel gegen den SV Allensbach an, auf welche Partien freuen Sie sich noch besonders?

Ich freue mich auf jede Partie. Besonders sind natürlich immer die Spiele gegen die Top-Favoriten wie HCD Gröbenzell, TSV Haunstetten oder TSV Wolfschlugen. Vergangene Spielzeit haben wir die Top-Vier-Mannschaften mindestens einmal geschlagen. Das wäre natürlich toll, wenn wir das wiederholen könnten. Aber es gilt, jedes Spiel zu genießen.