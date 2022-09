3. Liga Frauen: TSV Wolfschlugen – TuS Steißlingen 26:22 (9:10). – Der TuS Steißlingen hatte zum Auftakt in die neue Drittligasaison beim TSV Wofschlugen eine richtig schwere Aufgabe zu meistern. Die ersten beiden erfolgreichen Aktionen der neuen Saison gehörten auch gleich dem TSV. Die 2:0-Führung der Gastgeberinnen konnte der TuS allerdings nach sieben Minuten zum 2:3 drehen.

Danach gaben sich beide Teams keine Blöße, ehe die Steißlingerinnen einen kleinen Zwischenspurt zum 5:8 hinlegten. Wolfschlugen war davon zunächst wenig beeindruckt und ließ den TuS nicht weiter davonziehen. Bis zur Pause schafften es die Gastgeberinnen sogar, den Vorsprung der Gäste auf 9:10 zu verkürzen. Das lag vor allem daran, dass hauptsächlich das Angriffsspiel des TuS immer wieder ins Stottern geriet. Die Abwehr der Hegauerinnen dagegen war schon sehr gut eingestellt und bildete die Grundlage der knappen Pausenführung.

Allerdings verschliefen die Steißlingerinnen den Start der zweiten Hälfte. Der TSV drehte die Partie innerhalb der ersten fünf Minuten nach der Pause zum 14:11. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht verunsichern. Weitere fünf Minuten später erzielte der TuS den 17:18 Anschlusstreffer durch Kim Espinosa, und das Spiel war wieder offen. Es entwickelte sich bis in die Schlussphase ein spannender Schlagabtausch.

Beim Stand von 21:21 ging es in die letzten fünf Spielminuten. Dort schaffte es der TuS dann nicht mehr ganz, dem Schlussspurt des TSV entgegenzuwirken, der von seinen zahlreichen Fans lautstark angefeuert wurde. Die Kräfte waren ersichtlich zu Ende. Die Abwehr hatte nicht mehr die nötige Durchschlagskraft und auch der Angriff lief vor allem in Überzahl weiter nicht rund.

So verlor der TuS Steißlingen am Ende etwas zu hoch mit 22:26 beim Vorjahresvierten TSV Wolfschlugen. Insgesamt konnte das Trainerteam aber mit der Leistung zum Saisonstart zufrieden sein. „Eine durchaus vernünftige Leistung mit kleinen Baustellen, auf der sich aber aufbauen lässt“, kommentierte Trainer Sascha Spoo. Überschattet wurde das Spiel von einer Schulter-Verletzung der Steißlingerin Sarina Müller. Die Hegauer hoffen, dass sich die Blessur in den nächsten Tagen als nicht so schlimm herausstellt. (es)

TuS Steißlingen: Bauer (1), Wöhr (2), Röh (5), Grathwohl (2), Lang, Müller (1), Lovaszi (1), Stumpf, Schlund, Lauth (1), Juric, Dzialoszynsky (3/2), Borrmann, Maier (1), Leenen, Espinosa (5).