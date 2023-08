Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: SV Deggenhausertal – Türk. SV Singen 0:3. – Von Anfang an zeigten die Gäste aus Singen ihre enorme Spielfreude. Die Führung des Türkischen SV ließ daher auch nicht lange auf sich warten: Nach fünf Minuten stand es durch ein Eigentor bereits 0:1.

Auch in der Folge war der Klassenunterschied offensichtlich, wobei sich der SV Deggenhausertal gut wehrte. Es dauerte bis zur 43. Minute, ehe der Landesligist vom Hohentwiel die Führung ausbauen konnte. Alieu Sarr, der in diesem Sommer von der DJK Donaueschingen zum TSV wechselte, netzte zum 0:2 ein. Auch nach der Halbzeitpause blieb es eine intensive, faire Partie, in der beide Mannschaften mit den schwierigen Bedingungen – es regnete immer wieder stark – klarkommen mussten.

Die Singener hatten allerdings weiterhin mehr von der Begegnung und erzielten nach knapp einer Stunde folgerichtig das 0:3. Wieder war der Torschütze ein Neuzugang: Adrian-Giorgian Dumitru kam vom FC Bad Dürrheim. Der SVD gab nicht auf, hatte die eine oder andere Torchance, zu einem Tor reichte es aber nicht. In Summe geht das Ergebnis in Ordnung. (sk)

Tore: 0:1 (5.) Eigentor, 0:2 (43.) Sarr, 0:3 (59.) Dumitru. – SR: Mathis.