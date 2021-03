2. Handball-Bundesliga: HSG Konstanz – ThSV Eisenach 25:28 (12:14). Duelle zwischen der HSG Konstanz und dem ThSV Eisenach hatten in der Vergangenheit Spektakel garantiert. Eine spannende Schlussphase blieb am Freitagabend hingegen aus: Die HSG war über weite Strecken ihres Heimspiels die schwächere Mannschaft und verlor letztlich verdient mit 25:28.

HSG-Angriff zu fehlerhaft

Mit den zuletzt angeschlagenen Peter Schramm und Felix Jaeger, aber ohne Linksaußen Patrick Volz begegneten die Konstanzer dem Tabellenzehnten in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Beide Mannschaften schafften es, ihre starken Kreisläufer immer wieder in Szene zu setzen. Allerdings zeichnete sich früh ab, dass die HSG in der Offensive deutlich mehr Fehler machte.

Mitte der ersten Hälfte wurde das Spiel immer ruppiger. Obwohl mehrmals in Unterzahl, setzten sich die Eisenacher in dieser Phase zwischenzeitlich bis auf vier Tore ab. Die Gäste verstanden es, die Konstanzer Fehler konsequent in einfache Tore umzuwandeln. Zudem verletzte sich Kapitän Tom Wolf und fehlte als Spielgestalter und Torschütze.

Wechsel im Tor zahlt sich aus

Mit dem Tausch der Torhüter bewies HSG-Trainer Daniel Eblen dann ein glückliches Händchen. Mit vier Paraden in den Schlussminuten der ersten Hälfte schaffte Max Wolf die Grundlage dafür, dass die HSG bis zur Pause auf 12:14 verkürzte.

Daniel Eblen musste daraufhin in der Kabine die richtigen Worte gefunden haben: Den Zwei-Tore-Rückstand drehten die Hausherren nach dem Seitenwechsel in nicht einmal 120 Sekunden und gingen erstmals in Führung. Diese Drangphase endete jedoch genauso schnell, wie sie begann: Eisenach antwortete mit vier Treffern in Folge und übernahm wieder die Kontrolle über die Partie.

Es zeigte sich wieder das gewohnte Bild der ersten Hälfte: Mit Ausnahme des starken Kreisläufers Markus Dangers fehlte der HSG in der Offensive die Durchschlagskraft. Dadurch hatten die Thüringer keine Mühe, ihren Vorsprung zu verteidigen. Sie konnten es sich sogar erlauben, die Schlussphase austrudeln zu lassen, gewannen aber dennoch souverän mit 28:25. Die HSG verpasste dadurch wichtige Punkte im Abstiegskampf. Diese wären ohnehin wichtiger gewesen als ein erneutes Spektakel gegen Eisenach.

HSG Konstanz: Max Wolf, Haßferther (Tor); Stotz (2), Schlaich (4), Czako (1), Hild (1), Tom Wolf (4/1), Dangers (7), Maier-Hasselmann (1), Beckmann (1), Braun (1), Jud (1), Schramm (2).