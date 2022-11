Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – TSG Backnang (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Talwiese). – Der Tabellen-13. 1. FC Rielasingen-Arlen trifft auf die TSG Backnang, die Rang 15 belegt – es ist für beide Mannschaften ein enorm wichtiges Spiel. Die Gastgeber feierten zuletzt ein, vor allem in der Höhe, überraschendes 4:1 beim FSV Bietigheim-Bissingen. Es war ein Sieg, der der Mannschaft ein gutes Gefühl und Mut für die kommenden schweren Aufgaben geben sollte.

Dabei war nicht zu übersehen, dass bei den Angreifern Obed Ugondu und Haret Arutunjan die Harmonie immer besser wird, zumal beide nun auch körperlich weitaus fitter scheinen und weite Wege gehen können. Dazu kommt, dass das Mittelfeld mit den laufstarken Gianluca Serpa und Toranosuke Abe stabil wirkte.

In den letzten vier Spielen des Jahres stehen gleich drei Heimspiele auf dem Programm und damit die Chance, sich mit etwas Winterspeck in die Winterpause verabschieden zu können.

In Christoph Matt, Gian-Luca Wellhäuser und Pascal Rasmus fallen jedoch wohl gleich drei Spieler für dieses Kalenderjahr aus, etwas mehr Hoffnung besteht bei Jonah Adrovic, der 2022 eventuell noch wieder eingreifen kann.

Die Gäste aus Backnang befinden sich nach Platz drei in der vergangenen Saison in schwerer See. Dies kommt nicht ganz überraschend, denn der Aderlass im Kader war sehr groß. In erster Linie vermisst die TSG den Spielertrainer Mario Marinic (nun Trainer beim Verbandsligisten Fellbach), denn der 36-Jährige entschied viele Spiele mit seinen 25 Toren.

Dazu ist der Verlust der Maier-Zwillinge (zu den Stuttgarter Kickers) und weiterer Leistungsträger kaum zu kompensieren. Der neue Trainer David Pfeiffer musste nach dem 13. Spieltag gehen. Ein Nachfolger wird noch gesucht. Den Interimstrainern Oguzahn Biyik und Isaak Avramidis gelang es bisher auch noch nicht, Konstanz ins Team zu bringen.

Zuletzt gab es zwei herbe Enttäuschungen: Ein 0:2 im WfV-Pokal beim Landesligisten Rot-Weiß Weiler, am Wochenende vergeigte die TSG gegen den Offenburger FV eine 2:0-Führung und verlor 2:3.

Für das Spiel in Rielasingen fordert Interimstrainer Biyik von seiner Mannschaft entschlossenes Auftreten und taktische Disziplin. (te)