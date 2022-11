Fußball 10. November 2022, 16:40 Uhr

Derby im Deggenhausertal, Topspiel in Salem: Das bringt der 14. Spieltag in der Bezirksliga Bodensee

Der SV Deggenhausertal will seine Erfolgsserie fortsetzen und strebt den siebten Sieg in Folge an. Für zwei andere Mannschaften in der Bezirksliga geht es darum, wieder in Spur zu finden.