Fußball-Landesliga: Türk. SV Konstanz – FV Marbach (Sonntag, 16 Uhr). (daz) Noch zwei Möglichkeiten bleiben dem FV Marbach, um die schwarze Auswärtsserie zu beenden. In den bisherigen 14 Versuchen setzte es 14 Niederlagen. Am Sonntag startet die Elf von Trainer Michael Schnee den nächsten Versuch beim nur zwei Punkte besser platzierten Team aus Konstanz. „Wir haben keinerlei Motivationsprobleme und wollen den Bock umstoßen. Ich habe den ersten Vergleich nicht nur wegen unseres Sieges noch in bester Erinnerung. Wir haben damals eine konzentrierte Leistung abgerufen“, sagt Schnee.

Etwas Entspannung gibt es bei den Marbachern im personellen Bereich. Schlussmann Matthias Gißler ist wieder dabei und auch bei Patrick Epple zeichnet sich ein Einsatz ab.

Dass sich die Gastgeber trotz des sich abzeichnenden Abstiegs noch lange nicht aufgegeben haben, zeigten die Konstanzer beim jüngsten 4:1-Heimerfolg gegen Gutmadingen. Auch die jeweils drei Treffer des TSV gegen die Hochkaräter F.A.L. und Singen zeigen, dass der Gastgeber den viertletzten Tabellenplatz noch im Blick hat. Zudem ist das Spiel für Konstanz das letzte Heimspiel der laufenden Saison, was sicherlich für zusätzliche Motivation sorgen wird. Schnee hat mit seiner Mannschaft unter der Woche gut trainiert und greift ebenfalls in die Motivationskiste. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie die letzten Spiele in der Landesliga noch einmal genießen sollen. Wir wissen alle nicht, ob wir das noch einmal schaffen.“

