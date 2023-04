Fußball-Bezirksliga: SC Pfullendorf II – FC Bodman-Ludwigshafen 2:1 (1:1). – Von Beginn an war die Mannschaft des SCP-Trainer Armin Brutschin spielbestimmend. Nach 14 Minuten setzte sich Samuel Peter auf der rechten Außenbahn durch. Sein Abschluss landete im langen Toreck und markierte die frühe Führung für das Pfullendorfer Talentteam. Wenig später prüfte Yalcin Demir für Bodman-Ludwigshafen ein erstes Mal den beim Sportclub im Tor stehenden Niklas Gassner aus der Distanz, jedoch ohne Erfolg (16. Minute).

Heiko Becker trifft zum Ausgleich

In der 22. Minute hatte Samuel Peter die Möglichkeit zum Ausbau der Führung auf dem Fuß. Vorausgegangen war eine starke Vorarbeit von Janik Moser. Erst nach einer halben Stunde schafften es die Gäste, sich zu befreien und gute Tormöglichkeiten herauszuspielen. So stieg Heiko Becker nach einem Eckball in die Luft und nickte zum Ausgleich ein (32.).

Im zweiten Abschnitt folgte ein offener Schlagabtausch mit einem Mangel an Offensivaktionen. So fokussierte sich das Spiel auf die Zweikämpfe, welche mit harter Gangart absolviert wurden. Nach einem Foulspiel an Fabian Selke brachte Niklas Pawlicki seinen Gegenspieler im eigenen Sechzehner zu Fall. Der Unparteiische entschied auf Konzession und ließ weiterspielen (74.), was für Aufruhr auf der Gästebank sorgte.

Entscheidendes Tor in der Nachspielzeit

Erst in der Nachspielzeit wurde es vor dem Tor des FC Bodman-Ludwigshafen nochmal gefährlich. So tischte ein Freistoß von Janik Moser auf den Querbalken, bevor Marcel Kille im Nachsetzen das Spielgerät mit voller Wucht in die Maschen schoss (90.+5). Unmittelbar nach dem Führungstreffer pfiff Schiedsrichter Ralf Endriß die Partie ab, während einige Spieler und Verantwortliche des FC Bodman-Ludwigshafen emotional aufgebracht das Spielfeld eroberten.

Tore: 1:0 (14.) Peter, 1:1 (32.) Becker, 2:1 (90.+5) Kille. – SR: Endriß (Winterlingen). – ZS: 50.

