FC Hilzingen – 1. FC Rielasingen-Arlen II (Samstag, 16 Uhr). – „Der FC Hilzingen wird sein letztes Heimspiel mit einem Sieg zu Hause und einem positiven Gefühl die Saison beenden wollen.“ Tipp: 2:1.

SV Mühlhausen – FC Steißlingen (Sonntag, 15 Uhr). – „Mühlhausen hat in den vergangenen sechs Wochen zwar meist gut gespielt, aber zuletzt am 16. April eine Partie gewonnen. Im letzten Heimspiel der Runde wird der SV Gas geben, er will die Saison mit einem positiven Ergebnis und gutem Gefühl beenden. Gegen den FC Steißlingen, der noch immer einen Punkt zum gesicherten Klassenerhalt benötigt.“ Tipp: 2:1.

Fussball Am letzten Spieltag kommt es in der Bezirksliga zu einem Dreikampf um die Meisterschaft Das könnte Sie auch interessieren

SG Reichenau/R.-Waldsiedlung – SC Markdorf (Sonntag, 15 Uhr). – „Ich tippe auf einen Sieg unseres Stadtnachbarn, obwohl der SC Markdorf sich zuletzt stark verbessert gezeigt hat.“ Tipp: 2:0.

FC RW Salem – SV Worblingen (Sonntag, 15 Uhr). – „Das wird eine deutliche Angelegenheit für den Verlierer des Bezirkspokalfinales. Aber der SV Worblingen hat den Kopf nie hängen lassen, immer sein Bestes gegeben. Auch dann, als er als Absteiger feststand.“ Tipp: 3:1.

Spfrde Owingen-Billafingen – TSV Aach-Linz (Sonntag, 15 Uhr). – „Das wird eine spannende Partie werden. Owingen-Billafingen, das zuletzt gut gespielt hat, muss noch punkten. Aach-Linz wird nach zuletzt zwei Niederlagen auf Wiedergutmachung aus sein.“ Tipp: 1:0.

Türk. SV Singen – SV Bermatingen (Sonntag, 15 Uhr). – „Meiner Ansicht nach wird das eine klare Nummer. Und Marcel Simsek, ein Top-Typ und Wahnsinns-Stürmer, schießt alle Tore.“ Tipp: 4:0.

FC Öhningen-Gaienhofen – SC Konstanz-Wollmatingen (Sonntag, 15 Uhr). – „Der FC Öhningen-Gaienhofen hat zwar einen Bombensturm, aber wir eine der besten Abwehrreihen der Liga. Und wir sind top drauf. Öhningen hat ja den Pokal geholt, das sollte ihnen reichen. Und wir gewinnen und werden Zweiter.“ Tipp: 0:2.