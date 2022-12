Auch Sirenen werden eingesetzt

Wo sie noch vorhanden sind, sollen um 11 Uhr auch die festinstallierten Sirenen auf Gebäuden heulen. Beim letzten Warntag im September 2020 klappte das in der Region oftmals nicht. Nun gibt es einen neuen Anlauf – festinstallierte oder mobile Sirenen sollen in einigen Orten zudem von Megafon-Durchsagen ergänzt werden, etwa in Donaueschingen oder im Kreis Waldshut.

Alle Handys sollen klingeln

Am Warntag wird auch ein ganz neues System getestet: Das sogenannte Cell Broadcasting. Hierbei wird automatisiert allen Handys, die mit deutschen Netze verbunden sind, eine SMS aufs Handy gespielt. Diese lässt sich auf der höchsten Warnstufe auch nicht unterdrücken und jedes erreichte Handy soll einen Alarmton abspielen.

Der 8. Dezember ist dafür der Testlauf für die reguläre Einführung im Februar 2023. Allerdings: Nach Schätzungen von Behörden ist nur die Hälfte aller Mobiltelefone auf einem ausreichenden technischen Stand, um die Nachricht empfangen zu können. Auch Handys im Flugmodus werden nicht erreicht.

Was am bundesweiten Warntag geplant ist

Der letzte Katastrophen-Warntag geriet selbst zur Katastrophe. Am Donnerstag, 8. Dezember, soll aber alles besser werden. Um Punkt 11 Uhr soll möglichst jeder Mensch in Deutschland von einem Probealarm erreicht werden.

Die Bedeutung von Warnsystemen wurde zuletzt auch durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 deutlich, bei der Menschen nicht rechtzeitig über die drohenden Gefahr informiert wurden. Danach kam eine breite Debatte über Verbesserungen in Gang.