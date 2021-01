Region vor 1 Stunde

Schneechaos auf den Straßen, Idylle in der Natur, Winterspaß auf den Loipen: Der Winter hat die Region fest im Griff

In der Nacht zum Donnerstag hat es in weiten Teilen Baden-Württembergs noch einmal kräftig geschneit – und auch über den Tag hält der Schneefall an. Was auf den Straßen für Verkehrschaos sogt, erfreut Wintersportler und Kinder. So ist die Lage in der Region zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein.