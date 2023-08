Fußball-Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen II (Samstag, 15 Uhr, Geberit-Arena) – „Dieses Erfolgserlebnis haben die Jungs gebraucht“, freute sich Helgi Kolvidsson, der Sportliche Leiter des SC Pfullendorf, über den 4:0-Erfolg beim SC Konstanz-Wollmatingen. Dass sich sein Team konditionell auf der Höhe präsentierte, kommt auch Trainer Hakan Karaosman zupass.

Denn in der zweiten Partie vor heimischer Kulisse stellt sich ihnen mit der Villinger U 21 der aktuell stärkste Brocken in den Weg. „Wir haben vor den Schwarzwäldern sehr großen Respekt“, betont Pfullendorfs Coach und schiebt ihnen sogleich die Favoritenrolle zu. „Wer gegen den Titelaspiranten Teningen fünf Tore schießt und die mit Oberligakräften bestückten Rielasinger schlägt – also für mich ist Villingen die zurzeit beste Mannschaft“, so Karaosmans Analyse der beiden Auftaktsiege seines Gegners.

0:3-Pleite in Villingen in der Vorsaison

Schwer aufs Gemüt geschlagen hatten ihm zudem in der Vorsaison die drei Wirkungstreffer, die zur 0:3-Auswärtspleite in Villingen führten. Da musste er neidlos anerkennen, dass es kein taugliches Gegenmittel gab, um die Schmach abzuwenden. „Das ist auch Kopfsache“, weiß der Pfullendorfer Übungsleiter in Erwartung einer energie- und tempogeladenen Begegnung zweier jungen Formationen.

Nur mit maximaler Leistungsbereitschaft ließe sich der „Jetzt-erst-recht“-Effekt abrufen, könnten die blendend gestarteten Villinger im Zaum gehalten werden. Schließlich haben auch die Linzgauer den Nimbus des noch Ungeschlagenen zu verteidigen. Ein weiteres Plus: Von den beiden Langzeitverletzten Yunus Kulu und Fabian Messmer abgesehen, kann Hakan Karaosman beim Personal aus dem Vollen schöpfen. Zu einer besonders flexiblen Defensivstütze hat sich David Fritz gemausert, der als kämpferisches Vorbild gilt, gute Standards zu schlagen weiß und in Konstanz als Flankengeber und Vorbereiter zweier Tore von sich reden machte. (jüw)

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Teningen (Sonntag, 15 Uhr). – Auch im elften Auswärtsspiel des Kalenderjahres 2023 blieb der 1. FC Rielasingen-Arlen sieglos. So kehrte die Mannschaft am vergangenen Wochenende, nach einer eher enttäuschenden Vorstellung, mit einer 1:2-Niederlage aus Villingen zurück. Dieses Spiel zeigte auch wieder auf, dass weiterhin Geduld mit der noch wenig eingespielten und in Teilen neu zusammengestellten Mannschaft notwendig ist. Allerdings konnte Trainer Andreas Keller mit der Reaktion seiner Mannschaft nach dem Rückstand nach 55 Minuten nicht zufrieden sein. Waren die Hegauer in der ersten Halbzeit spielerisch noch gefällig, so fehlten nach dem Rückstand Ideen und Inspiration, um die Niederlage abzuwenden.

Es ist also noch ein weiter Weg zu gehen, um auch auswärts wieder souveräner aufzutreten. Personell ist die Lage etwas angespannt, so gingen Dominik Almeida und Christoph Matt schon angeschlagen ins Spiel. Hinter beiden Spielern stehen weiterhin Fragezeichen, was einen Einsatz betrifft. Zu hoffen bleibt, dass zumindest Gianluca Serpa, der am Sonntag aus privaten Gründen fehlte, in den Kader zurückkehrt.

Am Sonntag spielt Rielasingen-Arlen zumindest wieder zu Hause und hier wurde der 1. FC im Kalenderjahr 2023 nur von den Stuttgarter Kickers geschlagen. Mit dem FC Teningen kommt einer der Aufstiegsfavoriten auf die Talwiese. Nach zwei Spielen stehen drei Punkte auf dem Konto. Dem Auftaktsieg beim SC Konstanz-Wollmatingen (2:1) folgte eine überraschende Heimklatsche gegen die U21 des FC 08 Villingen (2:5). Nach einem spielfreien Wochenende siegte der FC Teningen am Mittwochabend souverän beim FC Rot-Weiß Salem mit 4:0 und zog ins Achtelfinale des Verbandspokal ein.

In der vergangenen Saison sprach viel für einen Aufstieg in die Oberliga, doch vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen ließen den FC Teningen noch auf Platz drei zurückfallen. Personell waren die Breisgauer sich schon mit einigen Spielern des Freiburger FC einig, sodass sie in dieser Saison einen stärkeren Kader zur Verfügung haben sollten sollten. Durch den Nichtaufstieg der Gäste kommt es zum ersten Duell der beiden Vereine überhaupt. (te)

SC Lahr – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der Aufsteiger SC Konstanz-Wollmatingen fährt nach drei Niederlagen mit null Punkten zum Aufstiegsaspiranten SC Lahr. Den Start in die Verbandsliga hatten die Konstanzer sich anders vorstellt, auch wenn sie mit etwas mehr Glück und Geschick mit Sicherheit Punkte hätten mitnehmen können.

Die Mannschaft von Spielertrainer Adel Grimm analysierte die Mankos der ersten Spiele und bereitete sich gut auf das nächste Spiel vor. Der Fokus gilt nun, etwas Zählbares aus Lahr mitzunehmen gegen einen etablierten Verbandsligisten. Der Konstanzer Kader wechselt aufgrund von Verletzungen und Ausfällen ständig. Mit Gaspàr Biade und Justin Krieg fallen nun erneut zwei Leistungsträger aus.