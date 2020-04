Fußball: – Völlig neue Wege schlägt der Südbadische Fußballverband (SBFV) in Zeiten der Corona-Pandemie ein. Der Verband bietet ab Montag, 20. April, erstmals eine Online-Ausbildung für Schiedsrichter an. Anmeldungen für alle Interessierten sind ab sofort möglich, schreibt der SBFV in einer Pressemitteilung.

Die regulären Neulingslehrgänge hat der Südbadische Fußballverband in seinen sechs Bezirken traditionell im Januar durchgeführt. Weil nun aber der Ball rollt und der seit vergangenem Jahr von Ralf Brombacher (Kandern) geführte Schiedsrichterausschuss ohnehin neue Wege gehen wollte, wird nun die Fußballpause genutzt: „In Zeiten der Corona-Pandemie ist vieles, wenn nicht gar alles anders“, schreibt der SBFV: „Der aktuelle Stillstand auf den südbadischen Fußballplätzen hat den Verbandsschiedsrichterausschuss dazu bewogen, erstmals einen bezirksübergreifenden Online-Schiedsrichter-Lehrgang anzubieten.“

Ralf Brombacher, Obmann der südbadischen Schiedsrichter: „Wir möchten die fußballlose Zeit nutzen und allen Interessierten die Möglichkeit bieten, sich auf den neusten Stand des Regelwerks zu bringen. Wir hoffen auf vielen Anmeldungen und freuen uns über jede und jeden, der im Anschluss die Schiedsrichterei als längerfristiges Hobby für sich entdeckt!“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

In sieben so genannten Webinaren, sie dauern passenderweise jeweils knapp 90 Minuten, werden den Teilnehmern die Fußballregeln näher gebracht. Zwischen den Webinaren arbeiten die Teilnehmer im Selbststudium weiter. Diese Inhalte greifen die Referenten in den Videokonferenzen dann wieder auf, besprechen und vertiefen diese.

Das erste Webinar startet am 20. April, um 19 Uhr. Das letzte Webinar soll am 7. Mai stattfinden. Einheiten, die online nicht abgedeckt werden können, wie beispielsweise das Kennenlernen der Schiedsrichter-Paten und der Fitnesstest, werden in den jeweiligen Schiedsrichtervereinigungen in den Bezirken absolviert – sobald dies wieder möglich ist.

Teilnehmer müssen mindestens 13 Jahre alt sein und einem SBFV-Verein angehören. Anmeldungen sind ab sofort online möglich über http://www.sbfv.de