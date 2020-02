von Lukas Gäng

Fußball: – Die Schiedsrichter des Coaching-Kaders der Landes- und Verbandsliga trafen sich erstmals zur Halbzeitanalyse im SBFV-Sporthotel Sonnhalde in Saig.

Nach der Begrüßung durch Verbandsschiedsrichterobmann (VSO) Ralf Brombacher (Kandern) gab es eine Vorstellungsrunde mit speziellen Fragen. Daran angrenzend wurden durch VSO Ralf Brombacher der Leistungsstand der Hinrunde sowie die Ziele und Veränderungen für die Rückrunde thematisiert.

Am zweiten Tag wurden Ausschnitte aus den Beobachtungsbögen der Hinrunde durch den Stellvertretenden VSO und Verantwortlichen für den Beobachtungsbereich, Harry Ehing (Engen), analysiert. Wiederkehrende optimierbare Bereiche und Verbesserungsmöglichkeiten wurden ausführlich erläutert.

Der weitere Tag stand ganz im Zeichen der Spielanalyse. Zunächst wurde verbandseigenes Videomaterial aus der Ober-/Verbands- und Landesliga gesichtet und das in Frage kommende Spielmanagement sowie die einsetzbare Persönlichkeit herausgearbeitet.

Regionalsport Hochrhein Viel zu wenig Schiedsrichter im Fußballbezirk Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Am Nachmittag wurden zwei Spiele der 1. und 2. Bundesliga, die unter der Leitung von Deniz Aytekin und Felix Brych standen, live analysiert. Eine Auswertung der Auffälligkeiten dieser Spiele rundete den Tag ab. Gratulieren durfte man am abends noch insgesamt sieben zum Jahresende auf die Verbandsliste nachgemeldeten Schiedsrichtern, die an diesem Wochenende alle Leistungsprüfung und Theorietest erfolgreich bestanden.

Der letzte Tag startete mit dem Konformitätstest, bei dem zehn Videoszenen – hauptsächlich Handspiele – bewertet wurden, um eine einheitliche Verfahrensweise unter den Schiedsrichtern herzustellen.

Sowohl die Teilnehmer als auch die Lehrgangsleitung konnten nach dem Ausblick und den von VSO Ralf Brombacher vermittelten Erwartungen auf einen sehr gelungenen ersten Coaching-Kaderlehrgang dieser Art zurückblicken. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rückrunde sind gegeben.