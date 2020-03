Fußball: – Kurz bevor das Coronavirus für Einschränkungen im öffentlichen Leben und Sport gesorgt hat, nahmen der Südbadische Fußballverband (SBFV) und die Dekra als Partner der Schiedsrichter die Ehrungen der Aktion „Danke Schiri“ vor. Hierbei werden Unparteiische in den Bezirken für ihr Engagement auf und neben dem Platz ausgezeichnet.

Als SBFV-Siegerin bei den Frauen wurde Ricarda Riexinger aus dem Bezirk Baden-Baden geehrt. In der Kategorie U50 gewinnt Timo Horcher, ebenfalls aus dem Bezirk Baden-Baden. Sieger bei den Ü50-Schiedsrichter wurde Walter Bednarek aus dem Bezirk Schwarzwald.

Ausgezeichnet: Für seine Verdienste wurde Uwe Seifert (links) vom SBFV-Schiedsrichterobmann Ralf Brombacher geehrt. | Bild: Südbadischer Fußballverband

Im Rahmen der Feierstunde in Freiburg wurden aus dem Bezirk Hochrhein die Schiedsrichter Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen) in der Kategorie Ü50 sowie sein Kollege Mark Hohmann aus Rheinfelden in der Kategorie U50 geehrt.